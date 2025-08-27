Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 27 августа 2025Россия

Беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался

Гладков: Беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

В Белгороде беспилотник упал на дорогу и взорвался, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате в трех квартирах двух многоквартирных домов повреждено остекление. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

В ночь на 24 августа украинский беспилотник попытался атаковать Курскую атомную электростанцию. Он был сбит средствами противовоздушной обороны, при падении дрон сдетонировал, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд. Никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это все чушь». Трамп прокомментировал заявления о нелегитимности Зеленского и высказался о конфликте на Украине

    Германию призвали раскрыть правду о «Северных потоках»

    Женщина и ее дети стали видеть призраков

    В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников

    Казахстанский «Кайрат» впервые сыграет в основной стадии Лиги чемпионов

    Беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался

    В Дагестане произошло землетрясение

    Россиян предупредили о штрафах за умышленную установку лифта

    В российском регионе сбили десять беспилотников

    Трамп допустил введение санкций против Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости