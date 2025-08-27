Беспилотник упал на дорогу в Белгороде и взорвался

В Белгороде беспилотник упал на дорогу и взорвался, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате в трех квартирах двух многоквартирных домов повреждено остекление. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

В ночь на 24 августа украинский беспилотник попытался атаковать Курскую атомную электростанцию. Он был сбит средствами противовоздушной обороны, при падении дрон сдетонировал, что привело к повреждению трансформатора собственных нужд. Никто не пострадал.