04:01, 30 августа 2025

В российском регионе обломки беспилотника повредили НПЗ

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА поврежден НПЗ, произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В Краснодарском крае обломки беспилотника повредили одну из установок нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), об этом сообщили в оперштабе российского региона.

«Из-за падения обломков беспилотников на территории Краснодарского НПЗ повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 квадратных метров», — уточняется в публикации.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают пожарные и экстренные службы. В Краснодарском крае сохраняется беспилотная опасность, местных жителей призвали не выходить на улицы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что несколько взрывов раздалось в небе над Краснодаром. Местные жители заметили дроны низко над городом.

