Биржевые цены на бензин в России вернулись к росту

Стоимость Аи-95 на Петербургской бирже вернулась к росту после снижения

По итогам торгов на Петербургской бирже в четверг, 28 августа, стоимость бензина марки Аи-95 с поставками в европейской части России выросла на 0,86 процента, до 78 479 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Цена с поставкой на территории Урала и Сибири поднялась на 1,07 процента, до 76 542 рубля, а с поставкой на территории Сибири и Дальнего Востока — на 0,68 процента, до 76 862 рубля.

Неделю назад стоимость Аи-92 и Аи-95 перешла к снижению после продолжительно роста, в ходе которого цены на обе марки обновили исторические максимумы. Такая динамика наблюдалась на фоне объявления о совещании у вице-премьера Александра Новака с главами крупнейших нефтяных компаний.

Накануне по результатам этого совещания стало известно о продлении вступившего в силу в августе полного запрета на экспорт бензина до конца сентября. По оценке правительства, такая мера позволит обеспечить внутренний рынок в полном объеме и создать профицит топлива.

Рост стоимость Аи-95 продолжается второй день подряд, при этом в регионе Сибирь и Дальний Восток также начал дорожать Аи-92, который пока дешевеет в остальных секторах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правительство принимает энергичные меры для сохранения стабильности топливных цен в России и недопущения дефицита.

Между тем в ночь на 28 августа после удара беспилотников пострадали два российских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) — Куйбышевский в Самарской области и в поселке Афипский Краснодарского края.