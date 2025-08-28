Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 28 августа 2025Россия

Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

Пожар на Афписком НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в поселке Афипский Краснодарского края, который возник в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Подробности об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

Пожар, как уточнили в оперштабе, был полностью ликвидирован в 8:20 по московскому времени. В его тушении участвовали 63 человека и 26 единиц техники. Других данных о ситуации оперштаб не привел.

Ранее в сети появились кадры пожара на Афипском НПЗ. На них виден мощный пожар, черные клубы от которого поднимаются в ночное небо.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае начался в ночь на 28 августа. Огонь охватил установку нефтеперерабатывающего завода после того, как туда упали обломки беспилотника. Пожар также начался пожар в лесном массиве Геленджика, никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем ночью 28 августа перехватили 18 дронов. Помимо Кубани, под удар попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны цели ударов ВС России в Киеве

    Почетный президент РФС оценил слова Клаудиньо об СВО

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Российского подростка толпой избили из-за слов о девочке

    Раскрыта тайна страшнейшей эпидемии в истории человечества

    Венгрия запретила въезд ответственному за атаку на «Дружбу» командиру ВСУ

    Подполковника ВСУ ликвидировали в регионе Украины

    Названа богатейшая женщина в России

    Назван план Макрона против России

    Зеленский обратился к двум дружественным России странам после ударов по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости