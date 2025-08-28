Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

Пожар на Афписком НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в поселке Афипский Краснодарского края, который возник в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Подробности об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

Пожар, как уточнили в оперштабе, был полностью ликвидирован в 8:20 по московскому времени. В его тушении участвовали 63 человека и 26 единиц техники. Других данных о ситуации оперштаб не привел.

Ранее в сети появились кадры пожара на Афипском НПЗ. На них виден мощный пожар, черные клубы от которого поднимаются в ночное небо.

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае начался в ночь на 28 августа. Огонь охватил установку нефтеперерабатывающего завода после того, как туда упали обломки беспилотника. Пожар также начался пожар в лесном массиве Геленджика, никто не пострадал.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем ночью 28 августа перехватили 18 дронов. Помимо Кубани, под удар попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.