Пожар начался в курортном российском городе после удара беспилотника ВСУ

В Геленджике после падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесном массиве

Пожар начался в лесном массиве Геленджика после падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«В Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве. Обнаружены три очага общей площадью 200 квадратных метров», — говорится в сообщении оперштаба.

По его данным, к тушению возгорания привлечены 14 человек и 4 единицы техники. Никто, предварительно, не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных и специальных служб.

Помимо Геленджика, обломки дрона упали в поселке Афипский, где начался пожар на одной из установок нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 августа, над регионом перехватили 18 летательных аппаратов. Еще 22 дрона сбили над Черным морем и 11 — над соседнем с Кубанью Крымом.