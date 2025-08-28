Установка нефтеперерабатывающего завода загорелась на юге России после удара ВСУ

В Афипском Краснодарского края установка нефтезавода загорелась после атаки ВСУ

Установка нефтеперерабатывающего завода загорелась в поселке Афипский Краснодарского края после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, площадь пожара составляет 20 квадратных метров. В его тушении участвуют 21 человек и 8 единиц техники. Никто, предварительно, не пострадал, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Согласно информации Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили 18 беспилотников. Еще 22 сбили на Черным морем, которое омывает регион. Всего ВСУ за ночь выпустили свыше сотни беспилотников по регионам России.

До этого нефтезавод в поселке Афипский попал под удар ВСУ 7 августа. Пожар распространился по технологической установке совместной переработки газа и газового конденсата. Огонь на НПЗ тогда сняли на видео.