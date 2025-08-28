Россия
08:11, 28 августа 2025

Полыхающий после удара ВСУ нефтезавод в курортном регионе России сняли на видео

Опубликованы кадры горящего после атаки ВСУ нефтезавода в Краснодарском крае
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Афипский Краснодарского края, который загорелся в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден мощный пожар, черные клубы от которого поднимаются в ночное небо. Судя по видеозаписи, огонь продолжает разгораться.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на 28 августа, над регионом перехватили 18 летательных аппаратов. Из-за падения обломков дрона загорелась установка нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский, а также начался пожар в лесном массиве Геленджика. Никто не пострадал.

Помимо Кубани, под удар также попали Ростовская, Самарская, Воронежская, Саратовская и Волгоградская области, а также Крым, Черное и Азовское море. Всего над Россией за ночь сбили свыше сотни беспилотников.

