Попавшую в любовный треугольник женщину лишили жизни на отдыхе в Азии

Sky News: Британскую туристку лишили жизни на отдыхе в Камбодже
Алина Черненко

Фото: Samrang Pring / Reuters

Британскую туристку лишили жизни на отдыхе в столице Камбоджи Пномпене. Об этом сообщает Sky News.

По данным полиции, в пятницу, 29 августа, 34-летняя Джессика Кариад Хопкинс была найдена бездыханной с ножевыми ранениями у популярного парка в районе Чамкармон в азиатском городе. На следующий день по подозрению в совершении преступления задержали 33-летнюю женщину, предположительно, иностранку. Стражи правопорядка считают, что Хопкинс попала в «любовный треугольник», и соперница напала на нее с ножом из ревности.

Ранее в Таиланде продавец фруктов бросился с ножом на туриста из Азербайджана за отказ платить 150 рублей. Хозяин лавки ударил мужчину холодным оружием в живот.

