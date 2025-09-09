Революция в кармане. Как HUAWEI Pura 80 открывает новую эру смартфонов?

В России начались продажи флагмана HUAWEI с интеграцией сервисов «Яндекса»

В России начались продажи флагмана HUAWEI Pura 80 — первого смартфона на совершенно новой операционной системе EMUI 15 и с глубокой интеграцией сервисов «Яндекса». Устройство впечатляет интеграцией искусственного интеллекта во все элементы системы, что обеспечивает пользователю новый уровень возможностей. Разбираемся, на что способен новый флагман и для кого он создан.

Больше, чем обновление

HUAWEI Pura 80 — это первый смартфон компании, который полностью отказался от Android в пользу собственной операционной системы EMUI 15, построенной на принципах самодостаточной экосистемы. Это ключевое изменение, которое определяет преимущества устройства.

То, что система заточена исключительно под железо Huawei, делает ее более быстрой, оптимизированной и энергоэффективной, чем предыдущие модели. Полный контроль над операционной системой и отсутствие стороннего кода обеспечивают надежную защиту данных пользователей.

Глубокая интеграция искусственного интеллекта ощущается буквально во всем — от создания контента до автоматизации повседневных рутинных задач

Значительно улучшена функция «Суперустройство» 3.0, обеспечивающая максимально плавную синхронизацию с ноутбуками, планшетами, телевизорами и умными часами компании.

Неудобством для пользователей может стать отсутствие Google Сервисов. Ключевая особенность EMUI 15 — полное отсутствие совместимости с приложениями Android. Все приложения придется устанавливать только через AppGallery или сторонние магазины Huawei. Однако для российского рынка этот недостаток значительно смягчен тесной интеграцией с экосистемой «Яндекса».

Фото: Павел Ткачук

Серия Pura стала продолжением линейки HUAWEI P series и заменила ее в апреле 2024 года. Она унаследовала ключевую концепцию предшественников — интеллектуальные функции для передовой фото- и видеосъемки, технологичный дизайн, интуитивно понятный интерфейс и адаптивную настройку под стиль использования.

Флагманская мощь

Аппаратная начинка HUAWEI Pura 80 не оставляет сомнений в его флагманском статусе. Устройство получило ультрачеткий экран HUAWEI X-True Display™ с рекордной пиковой яркостью в 2 800 нит, что гарантирует идеальную читаемость даже под прямым солнцем. Дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей и плотностью 460 PPI обеспечивает невероятно детализированную и сочную картинку.

Технология адаптивной частоты обновления 1-120 Гц плавно подстраивается под сценарий использования, экономя заряд батареи при чтении или молниеносно откликаясь в играх. Высокочастотное ШИМ-затемнение на 1440 Гц заботится о здоровье глаз. Функция AI Eye Comfort с помощью искусственного интеллекта определяет признаки зрительного напряжения и автоматически регулирует яркость экрана.

Приложение «Галерея» также поддерживает отображение в формате HDR, обеспечивая баланс света и тени.

Фото: Павел Ткачук

Звук также выведен на новый уровень: два динамика, один из которых обладает рекордной для индустрии амплитудой 0,85 мм, и звуковая камера, увеличенная в 10 раз по сравнению с предыдущими моделями, обеспечивают мощный и чистый звук во всем частотном диапазоне.

HUAWEI Pura 80 поддерживает подавление шума для обеих сторон разговора, фильтруя окружающие шумы для четкой передачи речи

Система интеллектуально распознает основного говорящего и подавляет окружающие шумы и человеческие голоса. Это гарантирует, что ваш голос будет звучать четко и ясно, при этом вы будете хорошо слышать собеседника.

Объемы памяти удовлетворят даже самых требовательных пользователей: 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X и выбор встроенного хранилища для российских потребителей на 256 ГБ по скоростному стандарту UFS 4.0. Такой объем идеален для хранения библиотек фото и видео в высоком разрешении, современных игр и множества приложений. Однако важно учесть, что расширение памяти картами microSD не предусмотрено, а часть встроенной памяти заранее занята под систему.

Автономность обеспечивает емкий аккумулятор на 5170 мАч, который поддерживает сверхбыструю проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт. Устройство также может работать как power bank для подзарядки аксессуаров

Прочность и защищенность гаджета впечатляют: экран выполнен из ударопрочного стекла Kunlun Glass второго поколения, которое в 20 раз более устойчиво к повреждениям при падении. HUAWEI Pura 80 получил двойную защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Это означает, что смартфон выдерживает погружение в воду на глубину до двух метров и воздействие горячих струй воды под высоким давлением. Так что можно забыть про вечный страх утопить смартфон.

Ультрареалистичная съемка

HUAWEI Pura 80 предлагает впечатляющие возможности для съемки видео благодаря продвинутой системе камер и технологиям обработки изображения. Смартфон оснащен дюймовым RYYB сенсором и регулируемой диафрагмой, что обеспечивает самый высокий уровень захвата света в отрасли для ярких дневных и ночных снимков.

В основе фотосистемы базовой модели — мощный тройной модуль: основной 50-мегапиксельный сенсор с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0, 12-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль.

Система XMAGE в HUAWEI Pura 80 превращает смартфон в универсальный инструмент для создания качественного видеоконтента -- от повседневных роликов до профессиональных проектов

Благодаря использованию 1,5 миллиона спектральных каналов технологии Ultra Chroma система обеспечивает беспрецедентную точность цветопередачи и исключительную детализацию в каждом кадре. XMAGE интеллектуально анализирует условия съемки, автоматически оптимизируя параметры экспозиции и динамического диапазона в любых условиях.

Фото: Павел Ткачук

Смартфон способен записывать видео в разрешении 4K с частотой до 60 кадров в секунду, что обеспечивает исключительную детализацию и плавность воспроизведения. А эффективная оптическая стабилизация гарантирует отсутствие дрожания даже при динамичной съемке. Продвинутые алгоритмы шумоподавления позволяют получать чистое и детализированное видео даже при низком освещении.

Особенностью XMAGE является поддержка креативных режимов съемки, включая «Живые фото» с возможностью выбора ключевого кадра и создания динамических эффектов. Это не просто анимированные изображения — камера начинает запись за 1,5 секунды до нажатия на кнопку и продолжает еще 1,5 секунды после, чтобы никогда не упустить ключевой момент.

Технология также обеспечивает плавное переключение между объективами во время записи, расширяя творческие возможности при видеосъемке

Для любителей slow-motion видео система предлагает замедленную съемку в разрешении 1080p с частотой 480 кадров в секунду, сохраняя высокую четкость и детализацию изображения. Интеграция искусственного интеллекта позволяет автоматически определять оптимальные параметры съемки для каждого конкретного сценария.

Фото: Павел Ткачук

В HUAWEI Pura 80 есть просто волшебная штука — технология AI Eraser для удаления лишних объектов с фотографий с помощью искусственного интеллекта. Представьте: снимаете вы красивый пейзаж, а на переднем плане какой-нибудь случайный прохожий или валяется фантик. Достаточно просто ткнуть пальцем в ненужный объект — и искусственный интеллект сам поймет, что нужно удалить, и аккуратно восстановит фон.

Искусственный интеллект для творчества и удобства

В HUAWEI Pura 80 сразу ощущается глубокая интеграция искусственного интеллекта во все элементы системы, что открывает совершенно новый уровень возможностей.

Особенно актуальной для российских пользователей стала глубокая интеграция HUAWEI Pura 80 с голосовым ассистентом «Алисой» от «Яндекса»

Он не только переводит речь в текст в приложении «Заметки», но и осуществляет умный поиск по содержимому, классифицирует информацию и автоматически форматирует текст. Ассистент также способен переводить заметки на различные языки, что делает его незаменимым инструментом для международного общения.

Дополнительные возможности AI-функций включают контекстный анализ при редактировании текста, предсказание следующих слов и фраз, а также автоматическую организацию заметок по приоритетам. Система умеет создавать напоминания на основе содержания заметок и распознавать рукописный текст, превращая его в печатный формат.

Фото: Павел Ткачук

Функция обведения для поиска в HUAWEI Pura 80 представляет собой инновационный инструмент, интегрированный в систему быстрого поиска от «Яндекса». Принцип работы функции довольно прост и интуитивно понятен. Достаточно открыть камеру и обвести пальцем интересующий объект на экране. Система искусственного интеллекта автоматически распознает обведенный элемент и начинает поиск соответствующей информации в интернете. Это может быть что угодно: от товаров в магазинах до определения видов растений или животных.

Управление жестами позволяет полностью отказаться от касаний в нужных ситуациях — можно прокручивать страницы движением ладони в воздухе или делать скриншоты жестом сжатия пальцев

Система управления жестами интегрирована в общую экосистему смартфона и работает в гармонии с другими функциями. Она не требует дополнительной настройки и активируется автоматически при необходимости. Чувствительность датчиков можно настроить под свои предпочтения для достижения оптимального результата. Технология особенно полезна при просмотре веб-страниц, чтении документов или работе с приложениями, где требуется частая прокрутка содержимого.

Умная кнопка со сканером отпечатков пальцев позволяет мгновенно запускать камеру, фонарик или любое другое приложение. Также есть ИИ-функция, которая автоматически скрывает личные сообщения и конфиденциальную информацию, если кто-то посторонний смотрит на экран телефона.

Интерфейс становится по-настоящему живым благодаря интерактивным и игровым темам, которые реагируют на взгляд пользователя

Например, можно установить на главном экране и экране блокировки тему с анимированными эмодзи. Они меняют выражения лиц при встряхивании устройства — всего доступно шесть разных вариантов. В зависимости от интенсивности воздействия спектр эмоций меняется от скуки до злости. Также эмодзи перемещаются по экрану при нажатии, встряхивании или наклоне смартфона, а также других операциях.

Также есть тема с глазастыми геометрическими фигурами, которые движутся вслед за вашим взглядом. Они отсылают к культовому треугольному дизайну камеры. Пользователи могут выбирать из множества треугольных форм или красочных стикеров, а затем объединять их вместе, чтобы создать персонализированные динамичные обои.

Фото: Павел Ткачук

В сочетании с интеллектуальными возможностями отслеживания глаз элементы обоев перемещаются в соответствии с областью, куда направлен взгляд пользователя. Это позволяет добавить веселья в процесс взаимодействия с устройством.

Забавной фишкой HUAWEI Pura 80 стала мини-игра в баскетбол, в которую можно сыграть прямо на экране блокировки, управляя мячом взмахами ладони.

Эстетика и тактильное удовольствие

HUAWEI Pura 80 — это не просто гаджет, а модный аксессуар. В его дизайне гармонично сочетаются принципы восточной и западной эстетики. Устройство сохранило культовый треугольный блок камер, который стал узнаваемым символом серии.

Корпус с плоскими гранями выполнен из матового стекла, обработанного по высокоточному пескоструйному методу. Это создает невероятно гладкую и приятную на ощупь фактуру, которая подчеркивает элегантность устройства и практически не собирает отпечатков пальцев

Смартфон доступен в трех классических цветах, каждый из которых несет свой характер: матовый золотой символизирует моду и изысканность, матовый черный — загадочность и спокойствие, а матовый белый — элегантность и чистоту. 6,6-дюймовый OLED-экран с плоскими гранями и минимальными рамками завершает образ современного, строгого и технологичного флагмана, который выделяется на фоне всех конкурентов.