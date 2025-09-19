В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

Чем оно удивит детей и их родителей?

Качели и горки больше не кажутся детям пределом мечтаний. В последние 20 лет мы стали свидетелями удивительного превращения обычных детских площадок в продуманные игровые пространства, где ребенок может исследовать мир, развиваться и фантазировать. Часто они создаются как уникальные арт-объекты и становятся знаковыми местами, настоящими центрами притяжения для туристов и горожан. Москва уже примерила на себя эту тенденцию — достаточно взглянуть на новое детское пространство с огромной фигурой кота, который уютно устроился в столичном Парке Горького. Необычный игровой ландшафт и арт-объект созданы крупнейшим федеральным девелопером ПИК. «Кот» получился одновременно гигантским и уютным, ломающим все стереотипы. Как и почему произошла трансформация детских площадок — в материале «Ленты.ру».

За последние десятилетия детские площадки изменились до неузнаваемости. Те, кто постарше, еще помнят капитальных стальных монстров — горки, лазалки и качели, которые коммунальщики каждую весну красили масляной краской. Во второй половине нулевых началась эпоха разноцветных конструкций из фанеры или синтезированных материалов, которые постепенно захватили дворы и парки по всей стране. На глазах у детей и родителей детские площадки эволюционировали в нечто принципиально новое.

Буквально каждый новый комплекс, открывавшийся по соседству, создавал свой игровой контекст и давал пищу воображению. Где-то появлялся «Корабль» со штурвалом, который можно вращать, где-то «Замок» с башенками, в которые можно залезать, где-то «Осьминог» с запутанными переходами и горками. Со временем проявились не только плюсы, но и минусы таких конструкций: одни быстро надоедали, другие ломались, третьи своей пестротой делали больно глазам. Представление о том, какой должна быть детская площадка, постепенно трансформировалось.

Большие надежды

Раньше площадка воспринималась как место, где ребенок может просто побегать и «выплеснуть энергию», то постепенно от нее стали ожидать гораздо большего. «Современные дети, особенно в мегаполисах, часто живут в условиях сенсорного голода. Они видят плоские экраны, ходят по ровному асфальту и трогают гладкие пластиковые поверхности. Площадка — это пространство, где ребенок может исследовать окружающий мир, получить необычный тактильный опыт и освоить новые виды двигательной активности. Далеко не у всех есть поблизости лес или большой парк, поэтому хочется, чтобы ребенок имел возможность контактировать с природными материалами и структурами. Чтобы он мог карабкаться, подтягиваться и ходить по сложным поверхностям», — пояснила «Ленте.ру» психолог Юлия Баранова.

Поэтому проектировщики игровых пространств с каждым годом уделяют все больше внимания так называемому нейродинамическому подходу, который был разработан российскими психологами и архитекторами. Суть в том, чтобы создать безопасную среду, где ребенок сможет приобретать разнообразные двигательные навыки, необходимые для развития вестибулярного аппарата и нервной системы.

«Нейродинамические площадки с их разнообразием фактур (песок, дерево, канаты, резина), наклонами и неровностями предоставляют мозгу критически важный опыт. Именно через сложное движение и тактильные ощущения мозг учится правильно обрабатывать информацию, поступающую из внешнего мира, что напрямую влияет на внимание, эмоциональную устойчивость и даже способность к обучению. Когда ребенок карабкается по сложной конструкции, продумывает маршрут, оценивает риски и принимает решения, он тренирует не только мышцы, но и префронтальную кору головного мозга. Это те самые исполнительные функции: планирование, самоконтроль, рабочая память и когнитивная гибкость. Проще говоря, такая площадка — это настоящий тренажерный зал для мозга, который готовит ребенка к сложным задачам в школе и в жизни», — объясняет психолог.

Не нужно забывать, что сегодня физические игровые пространства конкурируют со смартфонами и другими гаджетами. Соответственно офлайн-среда должна быть интереснее и предлагать нечто большее, чем цифровая реальность. И это не только нестандартная физическая активность.

«Гаджеты предлагают готовые, яркие, но чужие сценарии. Задача современного игрового пространства — бросить вызов, создав работу одновременно для тела, мозга и эмоций. Стимулировать воображение, дать ребенку возможность освоиться и попробовать свои силы в совершенно необычном месте», — считает Юлия Баранова.

Прогулки на одинаковых, стандартных площадках этого не дадут.

В последние пять-семь лет набирает популярность тренд на создание нестандартных игровых пространств

Каждое посещение таких площадок благодаря разнообразию игровых сценариев и возможных маршрутов игры приносит ребенку неповторимый опыт.

Новая реальность

В последние годы девелоперы, муниципалитеты и районные управы все чаще выбирают уникальные решения. Детские игровые зоны становятся визитной карточкой нового квартала, парка, набережной или микрорайона, а подчас и настоящим произведением искусства.

«Детская площадка должна "прокачивать" не только тело, но и мозг ребенка, побуждать его фантазировать, самостоятельно придумывать сценарии и форматы игры. При этом важна еще и эстетическая составляющая, ведь понятно, что пространство игры формирует художественный вкус ребенка», — отмечает Юлия Баранова.

В результате такого подхода появляются места, которые просто детской площадкой уже не назовешь — они больше похожи на осколки фантастических миров, которые вызывают восхищение у детей и взрослых.

Уникальные игровые пространства и арт-объекты, которые можно исследовать, появляются сегодня во всем мире

Россия — не исключение: например, в Мурманской области с помощью историков и археологов для детей построили настоящий коч (корабль северных поморов) в полную величину. Теперь дети могут развлекаться и одновременно знакомиться культурой родного края.

Много необычных развивающих игровых пространств появилось в результате реновации и обновления набережных в Москве. Недавно к ним прибавился еще один уникальный арт-объект.

Котик спит



Открытие объекта состоялось 13 сентября.

В компании ПИК, реализовавшей этот проект, говорят о новом подходе, который позволяет сочетать городскую скульптуру, игровое и спортивное пространство

«Мы изучали мировой опыт создания подобных игровых ландшафтов. Задача ПИК заключалась в том, чтобы придумать место, которое гармонично встроится в историко-культурную среду, привнесет в нее современную арт-составляющую и вместе с тем станет востребованным игровым пространством», — отметили в ПИК.

Тематика площадки была выбрана неслучайно: в России кошка традиционно ассоциируется с уютом, домашним теплом и заботой. Архитекторы признаются, что при создании площадки им хотелось воплотить в жизнь образ большого кота из детства, ласкового и доброго.

Реалистичная фигура сделана из металлического каркаса и залита особым сортом бетона, а поверхность выполнена из безопасной резины с узором, имитирующим кошачью шерсть. «Геопластика, оборудование и разнообразные материалы помогут развить опорно-двигательную и проприоцептивную (ориентация в пространстве) системы, а также слух, зрение и тактильность», — пояснила руководитель продукта «Ландшафт» в ПИК Дарья Алексеенко.

Кота окружают амфитеатр из дубовых пеньков, круглые батуты и двойные качели. Общая площадь игровой зоны составляет 740 квадратных метров. Это пространство предоставляет активности для детей разного возраста и физической подготовки, возможности для социализации и уединения, подвижных игр и созерцания с обзорных скамей, на которых будет комфортно как детям, так и сопровождающим их взрослым.

Детское пространство «Кот» — это воплощение огромного опыта, накопленного ПИК более чем за 30 лет работы на рынке жилой недвижимости. На сегодняшний день компания является рекордсменом по количеству детских игровых зон и нестандартных ландшафтных объектов.

В рамках различных проектов на территории Москвы ПИК уже построила пять плейхабов — крупных игровых комплексов для детей разных возрастов

Каждый из них отличается оригинальной архитектурой, продуманной концепцией и необычными игровыми снарядами.

Современные детские пространства никого не оставят равнодушным. Проверить это можно в московском Парке Горького. Великолепный рыжий «Кот» всегда ждет детей и взрослых рядом с Голицынским прудом.

