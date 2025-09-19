Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:39, 19 сентября 2025ЭкономикаРеклама
erid: 2Ranyo4JqEy
erid: 2Ranyo4JqEy

В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

Полина Каневская (Корреспондент)

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

Качели и горки больше не кажутся детям пределом мечтаний. В последние 20 лет мы стали свидетелями удивительного превращения обычных детских площадок в продуманные игровые пространства, где ребенок может исследовать мир, развиваться и фантазировать. Часто они создаются как уникальные арт-объекты и становятся знаковыми местами, настоящими центрами притяжения для туристов и горожан. Москва уже примерила на себя эту тенденцию — достаточно взглянуть на новое детское пространство с огромной фигурой кота, который уютно устроился в столичном Парке Горького. Необычный игровой ландшафт и арт-объект созданы крупнейшим федеральным девелопером ПИК. «Кот» получился одновременно гигантским и уютным, ломающим все стереотипы. Как и почему произошла трансформация детских площадок — в материале «Ленты.ру».

За последние десятилетия детские площадки изменились до неузнаваемости. Те, кто постарше, еще помнят капитальных стальных монстров — горки, лазалки и качели, которые коммунальщики каждую весну красили масляной краской. Во второй половине нулевых началась эпоха разноцветных конструкций из фанеры или синтезированных материалов, которые постепенно захватили дворы и парки по всей стране. На глазах у детей и родителей детские площадки эволюционировали в нечто принципиально новое.

Буквально каждый новый комплекс, открывавшийся по соседству, создавал свой игровой контекст и давал пищу воображению. Где-то появлялся «Корабль» со штурвалом, который можно вращать, где-то «Замок» с башенками, в которые можно залезать, где-то «Осьминог» с запутанными переходами и горками. Со временем проявились не только плюсы, но и минусы таких конструкций: одни быстро надоедали, другие ломались, третьи своей пестротой делали больно глазам. Представление о том, какой должна быть детская площадка, постепенно трансформировалось.

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

Большие надежды

Раньше площадка воспринималась как место, где ребенок может просто побегать и «выплеснуть энергию», то постепенно от нее стали ожидать гораздо большего. «Современные дети, особенно в мегаполисах, часто живут в условиях сенсорного голода. Они видят плоские экраны, ходят по ровному асфальту и трогают гладкие пластиковые поверхности. Площадка — это пространство, где ребенок может исследовать окружающий мир, получить необычный тактильный опыт и освоить новые виды двигательной активности. Далеко не у всех есть поблизости лес или большой парк, поэтому хочется, чтобы ребенок имел возможность контактировать с природными материалами и структурами. Чтобы он мог карабкаться, подтягиваться и ходить по сложным поверхностям», — пояснила «Ленте.ру» психолог Юлия Баранова.

Поэтому проектировщики игровых пространств с каждым годом уделяют все больше внимания так называемому нейродинамическому подходу, который был разработан российскими психологами и архитекторами. Суть в том, чтобы создать безопасную среду, где ребенок сможет приобретать разнообразные двигательные навыки, необходимые для развития вестибулярного аппарата и нервной системы.

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

«Нейродинамические площадки с их разнообразием фактур (песок, дерево, канаты, резина), наклонами и неровностями предоставляют мозгу критически важный опыт. Именно через сложное движение и тактильные ощущения мозг учится правильно обрабатывать информацию, поступающую из внешнего мира, что напрямую влияет на внимание, эмоциональную устойчивость и даже способность к обучению. Когда ребенок карабкается по сложной конструкции, продумывает маршрут, оценивает риски и принимает решения, он тренирует не только мышцы, но и префронтальную кору головного мозга. Это те самые исполнительные функции: планирование, самоконтроль, рабочая память и когнитивная гибкость. Проще говоря, такая площадка — это настоящий тренажерный зал для мозга, который готовит ребенка к сложным задачам в школе и в жизни», — объясняет психолог.

Не нужно забывать, что сегодня физические игровые пространства конкурируют со смартфонами и другими гаджетами. Соответственно офлайн-среда должна быть интереснее и предлагать нечто большее, чем цифровая реальность. И это не только нестандартная физическая активность.

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

«Гаджеты предлагают готовые, яркие, но чужие сценарии. Задача современного игрового пространства — бросить вызов, создав работу одновременно для тела, мозга и эмоций. Стимулировать воображение, дать ребенку возможность освоиться и попробовать свои силы в совершенно необычном месте», — считает Юлия Баранова.

Прогулки на одинаковых, стандартных площадках этого не дадут.

В последние пять-семь лет набирает популярность тренд на создание нестандартных игровых пространств

Каждое посещение таких площадок благодаря разнообразию игровых сценариев и возможных маршрутов игры приносит ребенку неповторимый опыт.

Новая реальность

В последние годы девелоперы, муниципалитеты и районные управы все чаще выбирают уникальные решения. Детские игровые зоны становятся визитной карточкой нового квартала, парка, набережной или микрорайона, а подчас и настоящим произведением искусства.

«Детская площадка должна "прокачивать" не только тело, но и мозг ребенка, побуждать его фантазировать, самостоятельно придумывать сценарии и форматы игры. При этом важна еще и эстетическая составляющая, ведь понятно, что пространство игры формирует художественный вкус ребенка», — отмечает Юлия Баранова.

В результате такого подхода появляются места, которые просто детской площадкой уже не назовешь — они больше похожи на осколки фантастических миров, которые вызывают восхищение у детей и взрослых.

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

Уникальные игровые пространства и арт-объекты, которые можно исследовать, появляются сегодня во всем мире

Россия — не исключение: например, в Мурманской области с помощью историков и археологов для детей построили настоящий коч (корабль северных поморов) в полную величину. Теперь дети могут развлекаться и одновременно знакомиться культурой родного края.

Много необычных развивающих игровых пространств появилось в результате реновации и обновления набережных в Москве. Недавно к ним прибавился еще один уникальный арт-объект.

Котик спит

Открытие объекта состоялось 13 сентября.

В компании ПИК, реализовавшей этот проект, говорят о новом подходе, который позволяет сочетать городскую скульптуру, игровое и спортивное пространство

«Мы изучали мировой опыт создания подобных игровых ландшафтов. Задача ПИК заключалась в том, чтобы придумать место, которое гармонично встроится в историко-культурную среду, привнесет в нее современную арт-составляющую и вместе с тем станет востребованным игровым пространством», — отметили в ПИК.

Тематика площадки была выбрана неслучайно: в России кошка традиционно ассоциируется с уютом, домашним теплом и заботой. Архитекторы признаются, что при создании площадки им хотелось воплотить в жизнь образ большого кота из детства, ласкового и доброго.

Реалистичная фигура сделана из металлического каркаса и залита особым сортом бетона, а поверхность выполнена из безопасной резины с узором, имитирующим кошачью шерсть. «Геопластика, оборудование и разнообразные материалы помогут развить опорно-двигательную и проприоцептивную (ориентация в пространстве) системы, а также слух, зрение и тактильность», — пояснила руководитель продукта «Ландшафт» в ПИК Дарья Алексеенко.

Кота окружают амфитеатр из дубовых пеньков, круглые батуты и двойные качели. Общая площадь игровой зоны составляет 740 квадратных метров. Это пространство предоставляет активности для детей разного возраста и физической подготовки, возможности для социализации и уединения, подвижных игр и созерцания с обзорных скамей, на которых будет комфортно как детям, так и сопровождающим их взрослым.

Фото: ПАО «ПИК СЗ»

Детское пространство «Кот» — это воплощение огромного опыта, накопленного ПИК более чем за 30 лет работы на рынке жилой недвижимости. На сегодняшний день компания является рекордсменом по количеству детских игровых зон и нестандартных ландшафтных объектов.

В рамках различных проектов на территории Москвы ПИК уже построила пять плейхабов — крупных игровых комплексов для детей разных возрастов

Каждый из них отличается оригинальной архитектурой, продуманной концепцией и необычными игровыми снарядами.

Современные детские пространства никого не оставят равнодушным. Проверить это можно в московском Парке Горького. Великолепный рыжий «Кот» всегда ждет детей и взрослых рядом с Голицынским прудом.

ПАО «ПИК СЗ»

РЕКЛАМА
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:
ПАО «ПИК СЗ»
ИНН 7713011336

Комментарии отключены
Последние новости

«Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов и попал на видео

В Москве погиб глава компании по разработке инноваций, годами боровшийся с депрессией. Что он написал в предсмертной записке?

Реакция вдовы российского топ-менеджера на смерть мужа удивила очевидца

Каллас сделала резкое заявление в адрес России

Объявленный иноагентом российский военблогер порассуждал о помощи Путина

Под Киевом прогремела серия взрывов

ЦБ описал свою работу принципом «семь раз отмерь»

Украинским военным устроили «проверку КВНом»

Появились кадры из прифронтового города на ключевом направлении

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости