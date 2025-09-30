Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 30 сентября 2025Бывший СССР

Украина пригрозила ответить Венгрии на блокировки СМИ

Глава МИД Украины Сибига: Киев зеркально ответит на недружественные шаги Венгрии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / Reuters

Киев будет зеркально отвечать на все недружественные шаги Венгрии. Ответить Будапешту на блокировку СМИ в интервью агентству «Укринформ» пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны», — заявил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. По его словам, венгерские беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский начинает сходить с ума. Премьер-министр республики Виктор Орбан также отметил, что Украине следует разобраться с беспилотниками на своей восточной границе и не беспокоиться о венгерских дронах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

    Слон перевернул каноэ с туристами и едва не утопил женщину в кишащей крокодилами реке

    Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

    Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году

    Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

    Гостиный двор в центре Москвы переоборудуют в жилье

    Австрия объявила дипломата из России персоной нон грата

    В Турции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер

    Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости