Украина пригрозила ответить Венгрии на блокировки СМИ

Глава МИД Украины Сибига: Киев зеркально ответит на недружественные шаги Венгрии

Киев будет зеркально отвечать на все недружественные шаги Венгрии. Ответить Будапешту на блокировку СМИ в интервью агентству «Укринформ» пригрозил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Украина будет реагировать зеркально на все недружественные шаги венгерской стороны», — заявил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства страны. По его словам, венгерские беспилотники могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Зеленский начинает сходить с ума. Премьер-министр республики Виктор Орбан также отметил, что Украине следует разобраться с беспилотниками на своей восточной границе и не беспокоиться о венгерских дронах.