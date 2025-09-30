Российский священник назвал последствия вседозволенности для детей

Протоиерей Сергий: Дети, растущие во вседозволенности, становятся идиотами

Дети, растущие во вседозволенности, становятся идиотами, считает протоиерей Сергий Баранов. Об этом он заявил во время проповеди, запись которой опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«Вот сейчас психологи их заражают каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, балуется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в "Детском мире", на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить», — сказал священник.

По его словам, у предыдущих поколений подобных проблем не было, а капризничающих детей наказывали. Таким образом, пояснил протоиерей, ребенка учили нравственности и обязанностям, из-за чего вырастали хорошие дети, понимающие, что можно, а что нельзя.

«Это, знаете, идет к пропасти, ребеночек. А вот эта якобы любовь. Иди дальше, иди. Я тебе еще и дорожку выстелю. Любящий отец или мать крикнет, крикнет, голос сорвет. Не слышит — за шиворот возьмет, потрясет», — добавил священнослужитель.

Ранее епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». По словам Питирима, таким грехом является искусственное прерывание беременности.