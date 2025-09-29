Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

Священник РПЦ Творогов: Аборты — самый страшный грех в России

Епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». Фрагмент проповеди опубликовала «Русская община» в Telegram.

По его словам, таким грехом является искусственное прерывание беременности. Епископ квалифицировал аборт не иначе как расправу над детьми. Он указал, что этот грех является самым страшным.

Вместе с тем Творогов отметил, что в России активизировалась борьба с абортами. Он поддержал эту практику и выступил за ее повсеместное внедрение.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянки не хотят рожать из-за развращенности. После этого в Госдуме призвали урезонить священнослужителя.