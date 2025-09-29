Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 29 сентября 2025Россия

Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

Священник РПЦ Творогов: Аборты — самый страшный грех в России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Епископ Русской православной церкви Питирим (Творогов) назвал «самый массовый грех на матушке-Руси». Фрагмент проповеди опубликовала «Русская община» в Telegram.

По его словам, таким грехом является искусственное прерывание беременности. Епископ квалифицировал аборт не иначе как расправу над детьми. Он указал, что этот грех является самым страшным.

Вместе с тем Творогов отметил, что в России активизировалась борьба с абортами. Он поддержал эту практику и выступил за ее повсеместное внедрение.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянки не хотят рожать из-за развращенности. После этого в Госдуме призвали урезонить священнослужителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о жертвах ночной атаки беспилотников ВСУ под Москвой

    Военкор показал удар ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве

    Работавшая шеф-поваром россиянка планировала отравить бойцов СВО

    Момент уничтожения одного из беспилотников ВСУ под Москвой попал на видео

    Священник РПЦ назвал «самый массовый грех на матушке-Руси»

    ЦИК Молдавии заявил о победе оппозиционных фракций внутри страны

    Dream Chaser не будет стыковаться с МКС

    Силуанов объяснил преимущества нового роста налогов

    Молодожены попали в смертельную аварию спустя месяц после свадьбы

    В России нашли способ оплатить обновление общественного транспорта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости