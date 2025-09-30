Россиянин оформлял кредиты на девушек после общения в дейтинге

Житель Ростова-на-Дону оформлял кредиты на девушек после общения в дейтинге

Житель Ростова-на-Дону оформлял кредиты на девушек после общения в дейтинговом приложении. Как утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости», россиянин также обманным путем выманивал у знакомых крупные суммы денег.

Одна из пострадавших от действий мошенника в Москве рассказала, что мужчина представился ей бизнесменом. Он утверждал, что владеет квартирой в столице и двумя машинами. Первое время девушка не обращала внимания на то, что автомобили были взяты напрокат: когда они пропадали, возлюбленный говорил об авариях. Затем у него якобы начались проблемы с бизнесом.

Девушка отметила, что пустила мужчину к себе в квартиру. После того, как он уехал, москвичка обнаружила пропажу зип-пакета с золотом на сумму 1,5 миллиона рублей.

Другую жертву преступник аналогичным образом «развел» на 300 тысяч рублей. С другой девушкой мужчина жил, оформил на нее кредит и занял 150 тысяч рублей.

Все пострадавшие россиянки обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово обманывать жительниц России в день рождения.