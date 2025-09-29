Россиянок начали массово обманывать в день рождения

Shot: Мошенники начали массово обманывать россиянок в день рождения

Мошенники начали массово обманывать жительниц России в день рождения. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, преступники стали использовать новую действенную схему. Они дожидаются дня рождения жертвы и начинают одолевать ее звонками с самого утра.

Мошенники в разговорах упоминают, что им заказали подарок и нужно согласовать дату доставки. От кого — держат в секрете, поскольку это сюрприз. Девушки, не заподозрив неладное, передают преступникам свои паспортные данные и актуальный адрес, выяснил Shot.

После получения СМС для подтверждения кода многие россиянки лишаются денежных средств.

Ранее сообщалось, что в Братске мошенники подкупили женщину добротой и убедили отдать 10 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.