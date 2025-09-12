Силовые структуры
07:55, 12 сентября 2025
Силовые структуры

Россиянка перевела 10 миллионов рублей поразившим своей добротой мошенникам

В Братске мошенники подкупили россиянку добротой и убедили отдать 10 млн рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Steve Marcus / Reuters

В Братске 57-летняя россиянка перевела десять миллионов рублей мошенникам, представившимся представителями инвестиционной компании. Об этом сообщает издание «КП».

По данным издания, женщина рассказала силовикам, что обратилась к лжеброкерам по рекомендации знакомого. В ходе общения женщина заподозрила, что имеет дело с аферистами, но рассказала, что их доброта, вежливость и внимание подкупили ее. Потерпевшая не смогла устоять перед очарованием лжецов и перевела им все сбережения, включая кредиты под залог двух квартир, машины и занятые у знакомых деньги.

Женщина рассказала, что после того, как из-за подозрительных операций ей заблокировали счета, мошенники продолжали «поддерживать» ее. Они делали вид, что пытаются помочь и просили внести еще немного денег для разблокировки счетов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Сбербанк оказал содействие ФСБ и МВД в задержании преступной группы, причастной к хищению более 50 миллионов рублей. Преступники осуществляли доступ к базам данных операторов связи, ФНС России и других государственных органов для получения информации о дате смерти абонентов и последующего перевыпуска SIM-карт по поддельным документам.

    Все новости