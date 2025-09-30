Россия
16:55, 30 сентября 2025Россия

Российский генерал оценил идею использовать штурмовую кавалерию на СВО

Генерал-полковник и депутат ГД Картаполов: Кавалерия на СВО — нормальный подход
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Госдуме отреагировали на появившееся в сети видео подготовки кавалерийских групп для выполнения задач в зоне спецоперации. Своим мнением на этот счет поделился глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов с журналистами издания Daily Storm. Фрагмент беседы приводится в Telegram.

Подготовку кавалерийского отряда показал на видео журналист Семен Пегов. Он рассказал, что российские бойцы собираются использовать лошадей при штурмах.

По словам Картаполова, использование лошадей является «нормальным подходом» в реалиях СВО. Он обвинил критиков такого подхода в непонимании происходящего на передовой. Генерал отметил, что все средства хороши, если они приближают победу Российской армии.

Ранее депутат Госдумы генерал Виктор Соболев объяснил появление на поле боя в зоне СВО ослов. Перед этим было опубликовано видео с навьюченным вооружением животным. «Пусть лучше осла [лишат жизни], чем двух человек, которые на машине везут груз», — заявил он.

