Российские бойцы начали осваивать кавалерийские штурмы

Бойцы ВС России начали осваивать тактику кавалерийских штурмов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали осваивать тактику кавалерийских штурмов. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в Telegram.

Командир группы с позывным Хан рассказал, что идея конных штурмов пришла из практики штурмовых действий. «Когда штурмовик штурмует, ему приходится идти 10-15-17 километров только в одну сторону», — пояснил он.

Пегов отметил, что лошади отличаются высокой мобильностью и обладают преимуществами даже над получившей широкое распространение на СВО мототехникой. Одним из них журналист назвал незаметность, заключающуюся в отсутствии шума. Для выполнения этих задач была выбрана карачаевская порода лошадей— гордые, сильные и невероятно выносливые животные, как описал их Пегов.

Ранее в зоне СВО на службе Российской армии заметили осла. Он помогал транспортировать грузы к передовой. В сентябре 2025 года стало известно, что животное по кличке Жорик ушло «на дембель» и теперь обитает в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.