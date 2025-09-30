Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 30 сентября 2025Россия

Российские бойцы начали осваивать кавалерийские штурмы

Бойцы ВС России начали осваивать тактику кавалерийских штурмов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали осваивать тактику кавалерийских штурмов. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в Telegram.

Командир группы с позывным Хан рассказал, что идея конных штурмов пришла из практики штурмовых действий. «Когда штурмовик штурмует, ему приходится идти 10-15-17 километров только в одну сторону», — пояснил он.

Пегов отметил, что лошади отличаются высокой мобильностью и обладают преимуществами даже над получившей широкое распространение на СВО мототехникой. Одним из них журналист назвал незаметность, заключающуюся в отсутствии шума. Для выполнения этих задач была выбрана карачаевская порода лошадей— гордые, сильные и невероятно выносливые животные, как описал их Пегов.

Ранее в зоне СВО на службе Российской армии заметили осла. Он помогал транспортировать грузы к передовой. В сентябре 2025 года стало известно, что животное по кличке Жорик ушло «на дембель» и теперь обитает в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на заявление о желании жителей Одессы и Николаева войти в состав России

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    В Кремле отреагировали на слова Киева об ударах вглубь России

    Лавров усомнился в отправке США ракет Tomahawk Украине

    В России отреагировали на атаку Украины с применением ракет «Нептун»

    Названы необходимые джинсы на осень

    Басилашвили раскритиковал решение Юры Борисова строить карьеру в США

    Жителей Московского региона предупредили об активных клещах

    Российский боец рассказал о переодевании солдат ВСУ в гражданскую одежду

    Россиянин встал на колени с фото на пороге школы и напугал детей и родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости