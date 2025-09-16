Раскрыта судьба участвовавшего в СВО осла

Московский зоопарк сообщил, что участвовавший в СВО осел Жорик покинул зону боев

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) осел Жорик покинул зону боев — его вывезли в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге. Судьбу животного раскрыли в Telegram-канале организации.

Жорик жил при 1430-м гвардейском артиллерийском полку и подвозил для его военнослужащих снаряды. «Когда пришло время передислокации подразделения, встал вопрос, куда определить ослика», — сообщили в зоопарке. В итоге животное решили вывезти в Великий Устюг, где оно временно будет на карантине и пройдет адаптацию.

Отмечается, что животному смогли обеспечить жизнь, полную безопасности и заботы — ее назвали новой главой в истории Жорика.

После адаптации и обследований мы планируем перевезти его в Москву, на основную территорию зоопарка, где Жорик сможет стать любимцем наших гостей Светлана Акулова гендиректор Московского зоопарка

Как ранее заявлял депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев, использование ослов и других гужевых животных на СВО является нормальной практикой. Он признал, что большинство подразделений в зоне боевых действий испытывает логистические трудности. В этой ситуации в использовании вьючных животных нет ничего необычного.