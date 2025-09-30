Путешествия
Визовые центры популярной страны Европы закрылись в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Визовые центры Чехии закрылись в России в последних числах сентября. Об этом говорится в сообщении на сайте компании по визовому и паспортному администрированию VFS Global.

Там объяснили, что в региональных визовых центрах последним днем подачи заявлений стало 26 сентября, а в московских — 29. А с 30 сентября подать заявление на получение чешского шенгена можно в консульском отделе посольства популярной страны Европы в Москве.

«Заявления, поданные через визовые центры, будут возвращены клиентам после обработки в консульском отделе в обычном порядке», — добавили в сообщении.

Ранее в посольстве Чехии в Москве опровергли выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам. Там подчеркнули, что информация об этом ложная.

