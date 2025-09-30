Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:58, 30 сентября 2025Наука и техника

Американский «Томагавк» назвали непростой целью

«Известия»: Ракеты Tomahawk — это непростая цель для средств ПВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matthew Daniels / Handout / Reuters

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, о которых недавно упомянули в контексте передачи американского оружия Киеву, — это непростая цель для средств противовоздушной обороны (ПВО). Особенности «Томагавков» назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

Отмечается, что Tomahawk — это дозвуковая ракета, которая летит к цели со скоростью около 700 километров в час. При этом она двигается на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение ракеты.

«Важно ее вовремя обнаружить. Дальше — дело техники. Все имеющиеся сейчас в России на вооружении системы ПВО создавались с учетом возможности борьбы с "Томагавками"», — объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Материалы по теме:
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД): что это, почему США из него вышли
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД):что это, почему США из него вышли
30 января 2019
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024

Кроме того, Tomahawk могут поражать истребители-перехватчики МиГ-31, которые разрабатывали в том числе для борьбы с низколетящими ракетами. Эти самолеты отличаются большой дальностью полета, а их оборудование позволяет видеть цели на фоне земли.

Ранее в сентябре западное издание Army Recognition писало, что США не передают Вооруженным силам Украины ракеты «Томагавк» из-за отсутствия платформ для их пуска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    Раскрыты два малозаметных симптома проблем с сердцем

    Слон перевернул каноэ с туристами и едва не утопил женщину в кишащей крокодилами реке

    Подавший в суд на Пугачеву адвокат высказался о хамстве певицы

    Иностранцы массово устремились в Россию в 2025 году

    Банк России оценил динамику снижения подозрительных операций

    Гостиный двор в центре Москвы переоборудуют в жилье

    Австрия объявила дипломата из России персоной нон грата

    В Турции рыбаки обнаружили украинский безэкипажный катер

    Последствия отказа Болгарии от российского газа раскрыли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости