Американский «Томагавк» назвали непростой целью

«Известия»: Ракеты Tomahawk — это непростая цель для средств ПВО

Крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk, о которых недавно упомянули в контексте передачи американского оружия Киеву, — это непростая цель для средств противовоздушной обороны (ПВО). Особенности «Томагавков» назвали опрошенные «Известиями» эксперты.

Отмечается, что Tomahawk — это дозвуковая ракета, которая летит к цели со скоростью около 700 километров в час. При этом она двигается на малой высоте с огибанием рельефа, что затрудняет обнаружение ракеты.

«Важно ее вовремя обнаружить. Дальше — дело техники. Все имеющиеся сейчас в России на вооружении системы ПВО создавались с учетом возможности борьбы с "Томагавками"», — объяснил военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме того, Tomahawk могут поражать истребители-перехватчики МиГ-31, которые разрабатывали в том числе для борьбы с низколетящими ракетами. Эти самолеты отличаются большой дальностью полета, а их оборудование позволяет видеть цели на фоне земли.

Ранее в сентябре западное издание Army Recognition писало, что США не передают Вооруженным силам Украины ракеты «Томагавк» из-за отсутствия платформ для их пуска.