В Москве появится уникальный комплекс. Чем он удивит покупателей?

Сегодня дом перестал быть просто суммой квадратных метров и удачной планировки. Он превратился в продолжение личности, среду, которая формирует настроение и ежедневно экономит самый ценный ресурс — время. Комплекс Emotion от ГК «Основа» в «Большом Сити» в Москве стал примером сочетания эстетики и функциональности, которое создает новое качество жизни в мегаполисе.

Дом по уму и по душе

Выбор квартиры бизнес-класса в Москве сегодня дело непростое. В калейдоскопе новостроек легко потеряться. Но застройщики-новаторы понимают: современный покупатель устал от шаблонных решений. Новым трендом стали проекты, которые переосмысливают саму философию городского жилья. Это уже не просто квадратные метры с дорогой отделкой, а тщательно спроектированное пространство, где каждая деталь соответствует характеру владельца жилья, его темпераменту, ценностям и вкусам.

Такие проекты становятся возможными благодаря синтезу передового опыта в области архитектуры, урбанистики и управления. Именно такие жилые комплексы, созданные на основе внимательного изучения запросов горожан, сегодня задают стандарты качества.

Они доказывают, что бизнес-класс — это не только про статус, а про качество жизни, где дом становится тем, чем и должен быть — местом силы, отдыха и вдохновения.

Изображение: ГК «Основа»

Комплекс в Большом Сити с уникальной футуристичной архитектурой, продуманной до мелочей инфраструктурой и ярким благоустройством стал ярким примером этого тренда

Комплекс Emotion от ГК «Основа» состоит из четырех корпусов переменной этажности — 8-27-28 этажей — с двухуровневым подземным паркингом на 380 машино-мест. Он особым образом отвечает на запросы времени, предлагая готовый сценарий для новой повседневности, где главной ценностью становится качество каждого прожитого дня.

Для успешных миллениалов это готовое решение для жизни премиум-класса, где каждая деталь создает ощущение полного комфорта. Инвесторы по достоинству оценят уникальную концепцию и расположение в перспективном районе Большого Сити с хорошей транспортной доступностью, что гарантирует ликвидность недвижимости. Для коллекционеров, охотящихся за редкими экземплярами, проект открывает возможность стать владельцем лота с уникальной планировкой и эксклюзивным дополнительным личным пространством на открытом воздухе в знаковом объекте. Ввести комплекс в эксплуатацию планируют во втором квартале 2027 года.

Гармония во всех деталях

Сегодня архитектура все чаще становится языком, на котором говорят с нашими чувствами. Свет, льющийся из окна, тактильная фактура натуральных материалов в общественных пространствах, изгиб линии фасада — все это перестало быть просто элементами строительства. Это инструменты, которые напрямую формируют наше психологическое состояние. Одни формы и цвета дарят ощущение покоя и безопасности, другие заряжают позитивными эмоциями и энергией.

Изображение: ГК «Основа»

Именно этот подход взят за основу при создании комплекса с говорящим названием Emotion. Его дерзкий концептуальный архитектурный проект разработали в бюро KAMEN Architects — обладателе многих престижных профессиональных наград. Четыре корпуса образуют настоящую городскую скульптуру, чьи каскадные силуэты динамично меняются в зависимости от ракурса. Проезжая по Звенигородскому шоссе, можно наблюдать захватывающий эффект, как здание то «складывается» в единую пластину, то «раскладывается» на несколько оригинальных силуэтов. Руководитель KAMEN Architects Иван Греков называет эту концепцию «архитектурным оригами».

Футуристическая архитектура, каскадные силуэты зданий и большая площадь остекления создают образ комплекса будущего

Алюминиевые элементы в отделке фасадов, широкоформатные окна, открытые балконы и террасы по всей высоте усиливают ощущение свободы. Такой комплекс не статичен, он живет в ритме города и в диалоге с его резидентами.

Внутри корпусов пространства наполнены светом и воздухом благодаря панорамным окнам. В большинстве лотов высота потолков составляет порядка трех метров, а в одном корпусе на 21-м этаже представлены эксклюзивные варианты с потолками высотой 4,95 метра, что создает особенное ощущение простора и свободы. И, конечно, из окон здесь открываются прекрасные виды.

Дизайнерские лобби задают настроение с первых секунд, погружая в атмосферу комфорта и умиротворения. Неповторимый интерьер, который эффектно контрастирует с элементами фасадов, создают отделка в цветах природной палитры, округлые арки, бионические природные формы и металлические поверхности.

Изображение: ГК «Основа»

Планировки и отделка: пространство для жизни

Широчайший выбор планировочных решений в Emotion оставляет простор для реализации самых разных запросов. Всего в комплексе запроектирован 551 лот разных площадей и конфигураций — от функциональных студий до просторных 155-метровых четырехкомнатных вариантов, включая лоты с террасами и французскими балконами.

Эргономичные планировки, позволяющие максимально эффективно использовать пространство, и возможность зонирования — все это делает жизнь в Emotion по-настоящему комфортной.

В подземном паркинге также расположатся 196 индивидуальных кладовых помещений. Это решение особенно важно для семей, которым необходимо дополнительное пространство для хранения сезонных вещей, спортивного инвентаря или других крупногабаритных вещей.

Гармония с природой в центре мегаполиса

Emotion располагается в районе Хорошево-Мневники, в пяти минутах от набережной Москвы-реки, по адресу: 1-й Силикатный проезд, 19c2. Эта локация служит «воротами» в центр города из Большого Сити, современного делового и жилого кластера, который охватывает территории четырех престижных столичных районов: Пресненского, Филевского Парка, Дорогомилово, Хорошево-Мневников и Хорошевского.

Расположение комплекса подчеркивает баланс, который сегодня так ценят горожане: Большой Сити сочетает динамику делового центра и умиротворение природного окружения. Район насыщен разнообразной инфраструктурой, включающей школы и детские сады, медицинские учреждения, а также школу танцев и фитнес-клубы. В 15 минутах езды на машине — огромный ТРЦ «Авиапарк».

Совсем рядом с комплексом — парк «Крылатские холмы», Филевский парк, парк «Ходынское поле», Москворецкий парк и лесопарк Серебряный бор. Всего в 500 метрах от комплекса благоустроенная девятикилометровая набережная Москвы-реки от Москвы-Сити до Строгинского моста для прогулок, занятий спортом и отдыха на свежем воздухе.

Изображение: ГК «Основа»

Транспортная доступность: легко и быстро

Расположение Emotion обеспечивает отличную транспортную доступность благодаря прямому выезду на Звенигородское шоссе, ТТК, Северо-Западную хорду, что позволит с комфортом добраться в любую точку города.

Дорога до Садового кольца займет 10-15 минут, а до МКАД — около 20 минут. В районе развита сеть общественного наземного транспорта, до станции метро «Москва-Сити» можно доехать всего за несколько минут, неподалеку располагаются станция метро «Хорошевская» и МЦК «Хорошево».

Изображение: ГК «Основа»

К моменту сдачи в пяти минутах ходьбы от Emotion откроется станция метро «Звенигородская» новой Рублево-Архангельской линии, что еще больше улучшит транспортную доступность района и самого комплекса

Кроме того, в 500 метрах располагается станция речных электрических трамваев. Сегодня это единственный в мире круглогодичный, ультрасовременный и комфортный электрический речной городской транспорт, который стал не просто средством передвижения, но и особенной частью городской культуры.

Город внутри города

Время стало самой ценной валютой мегаполиса. Его трата на долгие поездки в поисках качественной инфраструктуры или необходимость планировать вылазки «в свет» за несколько дней — это та цена, которую платят многие горожане. Emotion создан по принципу «15-минутного города», где все, что нужно, находится рядом.

Зачем куда-то ехать, если внутри комплекса сосредоточено более 13 тысяч квадратных метров разнообразной инфраструктуры?

Изображение: ГК «Основа»

Поработать, отдохнуть, развлечься, оздоровиться и расслабиться можно будет не покидая пределов комплекса

Здесь можно начать день с кофе в местной кофейне, поработать из дома с видом на Москва-Сити, закупить продукты в супермаркете, отдохнуть в шестиэтажном спа-центре с открытым бассейном. А если приобрести в Emotion офисные пространства, то и ваш бизнес может оказаться совсем рядом с домом.

У резидентов Emotion будут свои хобби-комната, где можно организовать досуг, зал для занятий йогой для ежедневного спорта, комнаты для приходящего персонала, куда можно пригласить стилиста или массажиста, а также отдельный зал для организации частных мероприятий. В лобби предусмотрены мягкие зоны отдыха, ресепшен для консьерж-службы 24/7, комнаты матери и ребенка, удобные помещения для хранения колясок и велосипедов и гостевые санузлы.

Благоустройство территории: приватность и комьюнити

Украшением благоустроенной территории Emotion станут большой амфитеатр, сад скульптур, фонтаны, подсветка и авторское озеленение. Во внутреннем дворе можно будет прогуляться, посидеть пообщаться с семьей или друзьями или сыграть в петанк на специально оборудованной площадке. Особое внимание уделено созданию комфортной среды для детей, которые смогут безопасно играть на площадках с качелями и батутами, а взрослые — отдыхать или проводить время в компании друзей в чилаут-зоне. Такое зонирование территории позволяет каждому жителю найти пространство по душе. А для семей с детьми эта концепция означает особый уровень комфорта и безопасности.

