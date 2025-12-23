Реклама

В Кремле раскрыли число вернувшихся из зоны СВО ветеранов

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине вернулись 167 тысяч ветеранов боевых действий. Их число раскрыл начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, передает ТАСС.

«Цифра не маленькая, но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернется в несколько раз больше», — обозначил Новиков.

В июне 2025 года сообщалось, что с СВО вернулись 137 тысяч человек. Тогда Новиков говорил, что в основном это молодые люди, которым необходима помощь с переобучением и поиском работы.

Затем президент России Владимир Путин дал поручение относительно вернувшихся с СВО россиян. Речь шла о содействии в поиске работы ставшими инвалидами демобилизованным и о субсидиях на оплату труда и коррекцию условий труда для тех, кто взял на работу ветеранов.

