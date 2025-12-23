Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:20, 23 декабря 2025Ценности

67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

Певица Мадонна без макияжа отметила Хануку в окружении детей и возлюбленного
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аким Моррис и Мадонна

Аким Моррис и Мадонна. Фото: @akkmoris

Американская певица Мадонна показала фото с празднования Хануки. На соответствующие сторис обратило внимание издание Page Six.

67-летняя поп-исполнительница отметила последний день праздника в окружении своих детей и 29-летнего возлюбленного Акима Морриса. Так, знаменитость поделилась снимком (на момент написания новости он был удален), на котором предстала в коричневом шелковом топе, оформленном белыми кружевами. Она позировала на камеру с распущенными волосами и без макияжа на лице.

В ноябре сообщалось, что Мадонна опубликовала откровенные кадры. Тогда певица предстала перед камерой в шубе, сетчатых колготках и белом платье, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивала ее обнаженная грудь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple

    В России виновник ДТП увез на капоте водителя пострадавшей машины и попал на видео

    Фон дер Ляйен назвали новым рейхсфюрером

    Сихарулидзе рассказал о желании одной страны переманить пять российских фигуристов

    Зеленский узнал детали украинско-американских переговоров

    Москвичам пообещали оттепель перед Новым годом

    Пожизненника признали виновным еще в одном тяжком преступлении в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok