Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 12 ноября 2025Ценности

Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

Певица Мадонна показала новые откровенные снимки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна показала новые откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в шубе, сетчатых колготках и белом платье, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивала обнаженная грудь. Во время позирования знаменитость села на пол, задрала подол и продемонстрировала в зеркале полуобнаженные ягодицы.

В описании к фото Мадонна напомнила фанатам об эпохе диско в музыкальной индустрии. «Заглянула в шкаф и нашла танцевальные туфли, джинсы и куртку Gucci. Пора идти на танцы!» — подписала звезда публикацию, которая набрала 165 тысяч лайков.

В сентябре Мадонна обнажила грудь в откровенной съемке для нового музыкального альбома.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости