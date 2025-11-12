Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

Певица Мадонна показала новые откровенные снимки

Американская певица Мадонна показала новые откровенные снимки. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

67-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в шубе, сетчатых колготках и белом платье, сквозь полупрозрачную ткань которого просвечивала обнаженная грудь. Во время позирования знаменитость села на пол, задрала подол и продемонстрировала в зеркале полуобнаженные ягодицы.

В описании к фото Мадонна напомнила фанатам об эпохе диско в музыкальной индустрии. «Заглянула в шкаф и нашла танцевальные туфли, джинсы и куртку Gucci. Пора идти на танцы!» — подписала звезда публикацию, которая набрала 165 тысяч лайков.

В сентябре Мадонна обнажила грудь в откровенной съемке для нового музыкального альбома.