20:35, 19 сентября 2025Ценности

Мадонна обнажила грудь в съемке для музыкального альбома

67-летняя певица Мадонна снялась в откровенном платье для музыкального альбома
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна обнажила грудь в откровенной съемке для нового музыкального альбома. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 67-летняя исполнительница снялась в сетчатых колготках, туфлях с золотистыми пайетками и в розовом прозрачном платье с серыми кружевами. При этом на размещенных кадре видно, что знаменитость не стала надевать под наряд бюстгальтер.

Визажисты сделали ей яркий макияж глаз, нанеся на них черные и серые тени. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежные локоны. Кроме того, они предложили звезде примерить ожерелья с крестами, белые сетчатые перчатки и браслеты.

В августе сообщалось, что Мадонна в откровенном корсете отпраздновала день рождения.

