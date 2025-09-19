Мадонна обнажила грудь в съемке для музыкального альбома

67-летняя певица Мадонна снялась в откровенном платье для музыкального альбома

Американская певица Мадонна обнажила грудь в откровенной съемке для нового музыкального альбома. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 67-летняя исполнительница снялась в сетчатых колготках, туфлях с золотистыми пайетками и в розовом прозрачном платье с серыми кружевами. При этом на размещенных кадре видно, что знаменитость не стала надевать под наряд бюстгальтер.

Визажисты сделали ей яркий макияж глаз, нанеся на них черные и серые тени. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежные локоны. Кроме того, они предложили звезде примерить ожерелья с крестами, белые сетчатые перчатки и браслеты.

В августе сообщалось, что Мадонна в откровенном корсете отпраздновала день рождения.