09:02, 21 августа 2025Ценности

Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие

Американская певица Мадонна в откровенном корсете отпраздновала 67-летие
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @madonna

Американская певица Мадонна в откровенном образе отпраздновала 67-летие. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поп-исполнительница предстала на размещенных кадрах в кружевном корсете пастельно-розового цвета, расстегнув его снизу, продемонстрировав шелковое нижнее белье.

Образ дополнили колготки в сетку и блестящий жакет бледно-розового оттенка. В качестве украшений знаменитость выбрала массивное колье-чокер и удлиненные серьги.

Ранее в августе Мадонна снялась в боди с прозрачными чашками. Она подобрала к наряду перчатки выше локтя и остроносые туфли.

