Медведев поздравил Алиева

Дмитрий Медведев поздравил президента Азербайджана Алиева с днем рождения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы публикует агентство Azertag.

«Надеюсь на дальнейшее углубление двусторонних связей, в том числе по линии всероссийской политической партии "Единая Россия" и партии "Ени Азербайджан", в интересах народов наших стран», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также отметил, что Азербайджан добился «ощутимых результатов» в процессе укрепления государственности страны и повышения благополучия населения.

Накануне Алиев не приехал на неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге, который состоялся 22 декабря. Саммит СНГ стал вторым международным мероприятием в течение декабря с участием президента России Владимира Путина, которое пропустит лидер Азербайджана. До этого он не посетил посвященный нейтралитету саммит в Душанбе.