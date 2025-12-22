Алиев не приехал в Петербург на встречу лидеров СНГ. Он пропустит уже второе мероприятие с участием Путина за месяц

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приехал на неформальный саммит Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге 22 декабря. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на администрацию президента республики.

Саммит СНГ станет вторым международным мероприятием в течение декабря с участием президента России Владимира Путина, которое пропустит Ильхам Алиев.

Как Баку объяснил отказ Алиева приехать в Петербург?

Администрация Алиева подчеркнула, что в этот раз президент Азербайджана не сможет приехать в Россию из-за плотного графика.

Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика администрация президента Республики Азербайджан

При этом в администрации подчеркнули, что Азербайджан регулярно участвует в официальных саммитах СНГ как государство-член объединения и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. В Баку также напомнили про участие азербайджанского президента в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября в Душанбе, и назвали плодотворными переговоры в рамках мероприятия.

Тогда лидеры России и Азербайджана встретились впервые с начала кризиса двусторонних отношений, начавшегося после крушения самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в районе Актау 25 декабря 2024 года. Российский лидер принес официальные извинения за крушение самолета и пообещал сделать все необходимое для выплаты компенсаций.

Кризис отношений России и Азербайджана в 2025 году Охлаждение отношений России и Азербайджана началось после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау 25 декабря 2024 года. На борту рейса из Актау в Грозный находились 67 человек, 16 из них — россияне. Погибли 39 человек, включая 7 граждан России. Ильхам Алиев отсутствовал на неформальной встрече глав государств СНГ, проходившей в день катастрофы: получив сообщение о крушении борта AZAL, президент Азербайджана развернул самолет незадолго до прибытия в Петербург и вернулся в Баку. По предварительной версии азербайджанской стороны, самолет потерпел крушение из-за «внешнего физического воздействия», предположительно — попадания ракеты ПВО. Россия, в свою очередь, подтвердила факт атаки украинских дронов на Грозный, но призвала дождаться официальных выводов расследования. Владимир Путин также выразил сожаление в ходе переговоров с Алиевым, что катастрофа произошла в российском воздушном пространстве. После катастрофы власти Азербайджана закрыли в стране Русский дом и обвинили Россию в затягивании расследования и невыплате компенсаций родственникам жертв и пострадавших. Азербайджан потребовал от России установить истинные обстоятельства авиакатастрофы, выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших, установить и наказать виновных, а также возместить убытки авиакомпании за потерю самолета. 27 июня отношения обострились вновь — после полицейской операции в Екатеринбурге, в ходе которой были задержаны десятки азербайджанцев, связанных с криминальными группировками. Двое из них, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, погибли при задержании. После этого азербайджанские власти отменили все российские культурные мероприятия, провели обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» и 2 июля задержали восемь российских граждан по обвинениям в наркоторговле и киберпреступлениях. 19 июля Ильхам Алиев объявил о подготовке международного иска к России по факту крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL. По его словам, Генеральная прокуратура Азербайджана регулярно направляла запросы председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, но получала лишь формальный ответ — «следствие продолжается». 9 августа в Одесской области под массированный удар беспилотников «Герань» Вооруженных сил России попала нефтебаза государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR). Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский осудили удар по объекту и назвали его «целенаправленным». После встречи Путина и Алиева в Душанбе 9 октября градус напряженности в отношениях снизился: 19 октября стало известно об освобождении из-под стражи в Баку главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых, а 25 октября в Россию вернулся шеф-редактор издания Евгений Белоусов.

Что могло стать причиной отказа Алиева от визита в Петербург?

Несмотря на заявление о плотном рабочем графике, последнее сообщение о мероприятиях на официальном сайте президента Азербайджана датировано 17 декабря: тогда Алиев посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению президента федерации шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна. Последние сообщения об активности президента республики, включая публикацию распоряжений и других нормативно-правовых актов, датированы 19 декабря.

Правда, утром 22 декабря с визитом в Азербайджан прибыл вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, но при этом турецкого политика в аэропорту встречал заместитель премьер-министра республики Самир Шарифов.

На момент публикации материала азербайджанские СМИ и официальные лица не давали никакой информации о возможной встрече Алиева и Йылмаза, а также о других событиях рабочего графика главы государства на конец декабря.

В то же время в ряде азербайджанских СМИ появилась своя версия отказа Алиева от поездки в Петербург: например, информационно-аналитическое издание Minval, чей главный редактор Эмиль Мустафаев был отмечен наградами президента Азербайджана, заявило о якобы медлительности Кремля в вопросе с компенсациями родственникам жертв крушения самолета AZAL в Актау. При этом в материале подчеркивается, что проблема неучастия Алиева в мероприятии не заключается в СНГ как структуре.

Неучастие Ильхама Алиева в саммите СНГ — это не пауза в дипломатии, а институциональный сигнал. В мире, где устойчивость государств измеряется их способностью нести ответственность, полумеры больше не работают Minval азербайджанское издание

«Лента.ру» направила запрос в посольство Азербайджана в России, а также в администрацию президента республики. На момент публикации государственные органы Азербайджана на него не ответили.

Фото: Дмитрий Дудо / РИА Новости

Алиев ранее отказался приехать в Туркмению на мероприятие, в котором также участвовал Путин

11 декабря Алиев отказался посетить мероприятия, посвященные 30-летию признания нейтралитета Туркмении и Международному году мира и доверия, назначенные на 12 декабря.

Владимир Путин прилетел в Ашхабад в ночь на 12 декабря и на полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. В Баку отказ от поездки тогда объяснили тем, что 12 декабря в стране отмечается день памяти Гейдара Алиева, признанного общенациональным лидером.

Как Путин и Алиев урегулировали кризис в отношениях России и Азербайджана

Во время переговоров с Алиевым 9 октября 2025 года Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау и подчеркнул, что подробный доклад о причинах трагедии получил только за два дня до этого, 7 октября. По его словам, катастрофа произошла на фоне активности беспилотников Вооруженных сил Украины в районе международного аэропорта Грозный (Северный).

Президент России отметил, что, несмотря на кризис, торгово-экономическое сотрудничество между странами продолжается. Он выразил надежду на укрепление союзнических связей и напомнил о подписанной в 2022 году Декларации о союзническом взаимодействии.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Как подчеркнул в разговоре с «Лентой.ру» заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, на фоне существующих различных интерпретаций событий президентам двух стран необходимо было публично обсудить вопрос крушения самолета AZAL. Политолог отметил, что сразу после происшествия в Актау Путин и Алиев провели два телефонных разговора (25 и 28 декабря 2024 года), а также в течение 2025 года лично встречались в Пекине 3 сентября и дважды говорили по телефону (15 марта и 7 октября, политики также провели еще один разговор 24 октября — прим. «Ленты.ру»). При этом эксперт оценил перспективы улучшения отношений как неясные.