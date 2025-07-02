Азербайджан на фоне разгорающегося конфликта с Россией решил поэтапно закрыть русскоязычные школы, сообщило издание Oxu.az. Утверждалось, что в течение трех лет такие заведения в республике перейдут на преподавание на азербайджанском языке. Кроме того, предполагался отказ от преподавания на русском языке и в высших учебных заведениях с его заменой на английский.
Впрочем в министерстве науки и образования Азербайджана заявили, что им ничего не известно о закрытии русскоязычных школ в республике.
«Это фейк», — говорится в комментарии министерства.
русские школы находятся в Азербайджане, согласно заявлениям президента Ильхама Алиева
По словам самого президента Азербайджана Ильхама Алиева, в закавказской республике порядка 160 тысяч человек получают образование в русских школах, а еще 800 тысяч учат русский язык в качестве второго.
О том, что происходит с обучением русскому языку и на русском языке, «Ленте.ру» рассказали представители школ и университетов Азербайджана.
Мы работаем
Информацию о решении пресечь образование на русском языке в Азербайджане опровергли представители ряда учебных заведений.
В частности, об этом «Ленте.ру» сообщила полная средняя школа №53 в городе Баку. При этом в образовательном учреждении не смогли ответить на вопрос, откуда и почему взялись подобные слухи.
Русский сектор у нас будет. Эти сообщения не соответствуют действительности
Аналогичную информацию привели и в ряде высших учебных заведений. Например, филиал Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в городе Баку опроверг планы заменить русский язык английским.
У нас нет никакой информации. В СМИ это прошло, но потом пришло официальное опровержение от Министерства образования. Так что это фейк, мы работаем
В университете подчеркнули, что со стороны правительства и министерства образования никаких директив о русском языке не поступало.
Эту же информацию подтвердили и в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, называемом одним из ключевых вузов, предоставляющих образование на русском языке.
К нам это не имеет абсолютно никакого отношения. Никакой директивы мы не получали. Официально нам ничего такого не пришло
Ситуацию также прокомментировала и депутат от комитета науки и образования Милли Меджлиса Мехрибан Велиева. По ее словам, подобные слухи возникли из-за общей напряженности в отношениях с Россией.
«Даже если в будущем и будет принято подобное решение, его реализация, безусловно, будет проходить поэтапно. Однако на данном этапе такой сценарий не представляется актуальным. Комментировать неофициальную информацию преждевременно, это может лишь спровоцировать ненужные спекуляции и обсуждения», — сказала Велиева.
«У нас могут быть неприятности»
При этом представители некоторых учебных заведений сообщили «Ленте.ру», что не могут давать комментарии из-за возможных неприятностей. В одной из русских школ Азербайджана уточнили, что они могут рассказать о ситуации только с позволения местных властей.
Нам не разрешают. Если это все выйдет в СМИ, то у нас будут неприятности. Мы этого не хотим. Вам надо брать разрешение у местных властей, и тогда мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы
Кроме того, ряд школ, где ведется образование и на русском, и на азербайджанском языках, отказались давать комментарии.
МИД внимательно следит за ситуацией в Азербайджане
Россия внимательно следит за ситуацией с якобы закрытием русских школ в Азербайджане и находится в контакте с руководством республики. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Мы видели сообщения на некоторых медиаресурсах о том, что якобы в Азербайджане планируется закрытие русскоязычных школ (...) Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счет контакты с азербайджанской стороной
Захарова подчеркнула, что власти закавказской республики в максимально быстрые сроки опровергли информацию. «В данном случае речь идет не о политологическом или философском явлении — это конкретные судьбы конкретных людей», — резюмировала дипломат.