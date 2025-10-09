Бывший СССР
Названа причина обсуждения Путиным и Алиевым крушения самолета AZAL

Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

Президенту России Владимиру Путину было важно публично обсудить крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом «Ленте.ру» заявил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Накопившиеся противоречия в российско-азербайджанских отношениях, разные интерпретации произошедших событий потребовали, конечно же, публичного обсуждения этого вопроса», — отметил политолог.

Притчин прокомментировал личную встречу Путина и Алиева в Душанбе и отметил позицию Москвы по крушению самолета AZAL. Эксперт подчеркнул, что России и Азербайджану предстоит решить комплекс вопросов, связанных с охлаждением двусторонних отношений.

Личная встреча Путина и Алиева состоялась в Душанбе днем 9 октября и продолжалась более часа. Владимир Путин принес официальные извинения за крушение самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», произошедшее 25 декабря 2024 года в Актау, а также выразил соболезнования семьям жертв.

