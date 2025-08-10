Алиев и Зеленский заявили, что Россия ударила по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине. О чем они договорились?

Алиев и Зеленский обсудили удар ВС РФ по азербайджанской нефтебазе на Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили удары Вооруженных сил (ВС) России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR, расположенной на территории Украины.

Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в воскресенье, 10 августа, по инициативе Зеленского.

В ходе телефонного разговора стороны осудили целенаправленные авиаудары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR и другим объектам нашей страны на территории Украины, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ в Украину пресс-служба президента Азербайджана

Кроме того, Алиев и Зеленский выразили уверенность, что удары Российской армии ни при каких обстоятельствах не приведут к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере.

Зеленский в свою очередь сообщил в своем Telegram-канале, что проинформировал Алиева о российских ударах по энергетическим объектам на Украине. По его мнению, это целенаправленная попытка Москвы заблокировать энергетические пути, которые гарантируют Киеву и европейским странам энергетическую независимость. «Делаем все для защиты нашей страны и людей», — отметил он.

Украина договорилась о поставках газа из Азербайджана

В конце июля глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил, что Украина договорилась об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, заключив первое соглашение на поставки. Соглашение «Нафтогаза» с «дочкой» SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — предусматривает тестовую поставку газа через Болгарию и Румынию.

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не исключил, что Баку будет перекупать излишки газа, в том числе российского, и продавать их Украине. «Может, Азербайджан просто будет перекупать какие-то излишки, которые формируются в Турции, например, и продавать Украине, в том числе и российский газ», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в свою очередь заявил, что в последнее время Азербайджан ведет собственную линию, которая в ряде случаев является враждебной по отношению к интересам РФ. Так, по его мнению, соседняя страна начала искать поводы для того, чтобы показать свое отношение к России.