15:24, 10 августа 2025Бывший СССР

Зеленский поговорил с Алиевым

Зеленский провел телефонный разговор с Алиевым
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили коммуникацию с Соединенными Штатами, европейскими странами, главные принципы, которые могут приблизить мир», — сообщил Зеленский.

В ходе телефонного разговора украинский президент проинформировал Алиева о контактах с партнерами Киева, которые, по его словам, «одинаково настроены на реальное окончание войны и эффективную дипломатию». Зеленский также поздравил азербайджанского коллегу с достигнутыми договоренностями с Арменией.

8 августа Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. В ней идет речь о спорном Зангезурском коридоре. Согласно документу, его участок передается американской компании на 99 лет и получает название «мост Трампа».

