Украина договорилась об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, заключив первое соглашение на поставки. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
Соглашение «Нафтогаза» с «дочкой» SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — предусматривает тестовую поставку газа через Болгарию и Румынию.
В Москве возмущены решением Баку
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя эту информацию, заявил, что в последнее время Азербайджан ведет собственную линию, которая в ряде случаев является враждебной по отношению к интересам РФ. Так, по его мнению, соседняя страна начала искать поводы для того, чтобы показать свое отношение к России.
Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение, как продолжение того самого курса, который уже привел к целому ряду открытий у нас, по крайней мере, в отношении Азербайджана
Он указал, что Баку стремится искать выгоду от отношений с Москвой, когда это возможно. Однако первостепенным фактором политики Азербайджана является желание показать себя как страну, «которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами».
Азербайджан может поставлять Украине в том числе и российский газ
Не исключено, что Азербайджан будет перекупать излишки газа, в том числе российского, и продавать их Украине. Об этом порассуждал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Возможно, [разговор] идет про излишки, которые Азербайджан периодически продает на европейском рынке. Может, Азербайджан просто будет перекупать какие-то излишки, которые формируются в Турции, например, и продавать Украине, в том числе и российский газ
По словам аналитика, это наиболее вероятный сценарий. Специалист отметил, что речи о крупных поставках здесь не идет.
Киев также закупает газ у Венгрии, Словакии и Польши
Запасы газа на Украине достигли минимума
В середине мая сообщалось, что запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. Они составили немногим более шести миллиардов кубометров (6,02), а подземные хранилища были заполнены на 19,4 процента, тогда как в прошлом году этот показатель был на 31,7 процента больше.
Годом ранее запасы в газохранилищах составляли 8,8 миллиарда кубометров, а наибольший показатель был зафиксирован в 2020 году — 17,08 миллиарда кубометров.
В данный момент Украина активно готовится к зиме в условиях дефицита газа, однако сталкивается с нехваткой средств на его закупку, пишет «Страна.ua».