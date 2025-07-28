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15:59, 28 июля 2025Экономика

«Решение явно направлено на поддержку Украины». Киев договорился о поставках газа из Азербайджана. Что об этом известно?

«Нафтогаз Украины» начнет поставлять газ из Азербайджана
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Украина договорилась об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, заключив первое соглашение на поставки. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Соглашение «Нафтогаза» с «дочкой» SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — предусматривает тестовую поставку газа через Болгарию и Румынию.

В Москве возмущены решением Баку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя эту информацию, заявил, что в последнее время Азербайджан ведет собственную линию, которая в ряде случаев является враждебной по отношению к интересам РФ. Так, по его мнению, соседняя страна начала искать поводы для того, чтобы показать свое отношение к России.

Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение, как продолжение того самого курса, который уже привел к целому ряду открытий у нас, по крайней мере, в отношении Азербайджана

Константин Затулинзампред комитета Госдумы по делам СНГ

Он указал, что Баку стремится искать выгоду от отношений с Москвой, когда это возможно. Однако первостепенным фактором политики Азербайджана является желание показать себя как страну, «которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами».

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Азербайджан может поставлять Украине в том числе и российский газ

Не исключено, что Азербайджан будет перекупать излишки газа, в том числе российского, и продавать их Украине. Об этом порассуждал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Возможно, [разговор] идет про излишки, которые Азербайджан периодически продает на европейском рынке. Может, Азербайджан просто будет перекупать какие-то излишки, которые формируются в Турции, например, и продавать Украине, в том числе и российский газ

Игорь Юшкованалитик ФНЭБ

По словам аналитика, это наиболее вероятный сценарий. Специалист отметил, что речи о крупных поставках здесь не идет.

Киев также закупает газ у Венгрии, Словакии и Польши

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Запасы газа на Украине достигли минимума

В середине мая сообщалось, что запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. Они составили немногим более шести миллиардов кубометров (6,02), а подземные хранилища были заполнены на 19,4 процента, тогда как в прошлом году этот показатель был на 31,7 процента больше.

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Годом ранее запасы в газохранилищах составляли 8,8 миллиарда кубометров, а наибольший показатель был зафиксирован в 2020 году — 17,08 миллиарда кубометров.

В данный момент Украина активно готовится к зиме в условиях дефицита газа, однако сталкивается с нехваткой средств на его закупку, пишет «Страна.ua».

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