«Решение явно направлено на поддержку Украины». Киев договорился о поставках газа из Азербайджана. Что об этом известно?

«Нафтогаз Украины» начнет поставлять газ из Азербайджана

Украина договорилась об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору, заключив первое соглашение на поставки. Об этом рассказал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Соглашение «Нафтогаза» с «дочкой» SOCAR — SOCAR Energy Ukraine — предусматривает тестовую поставку газа через Болгарию и Румынию.

В Москве возмущены решением Баку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя эту информацию, заявил, что в последнее время Азербайджан ведет собственную линию, которая в ряде случаев является враждебной по отношению к интересам РФ. Так, по его мнению, соседняя страна начала искать поводы для того, чтобы показать свое отношение к России.

Решение о том, чтобы поставлять газ на Украину, явно направлено на то, чтобы поддержать Украину, которая ведет, как мы знаем, войну с Российской Федерацией. Так и надо оценивать это решение, как продолжение того самого курса, который уже привел к целому ряду открытий у нас, по крайней мере, в отношении Азербайджана Константин Затулин зампред комитета Госдумы по делам СНГ

Он указал, что Баку стремится искать выгоду от отношений с Москвой, когда это возможно. Однако первостепенным фактором политики Азербайджана является желание показать себя как страну, «которая ведет себя по отношению к России как минимум не по-союзнически, которая никак не ограничивает себя в сношениях с ее противниками и врагами».

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Азербайджан может поставлять Украине в том числе и российский газ

Не исключено, что Азербайджан будет перекупать излишки газа, в том числе российского, и продавать их Украине. Об этом порассуждал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Возможно, [разговор] идет про излишки, которые Азербайджан периодически продает на европейском рынке. Может, Азербайджан просто будет перекупать какие-то излишки, которые формируются в Турции, например, и продавать Украине, в том числе и российский газ Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

По словам аналитика, это наиболее вероятный сценарий. Специалист отметил, что речи о крупных поставках здесь не идет.

Киев также закупает газ у Венгрии, Словакии и Польши

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Запасы газа на Украине достигли минимума

В середине мая сообщалось, что запасы газа в украинских хранилищах достигли минимума за 11 лет. Они составили немногим более шести миллиардов кубометров (6,02), а подземные хранилища были заполнены на 19,4 процента, тогда как в прошлом году этот показатель был на 31,7 процента больше.

Годом ранее запасы в газохранилищах составляли 8,8 миллиарда кубометров, а наибольший показатель был зафиксирован в 2020 году — 17,08 миллиарда кубометров.

В данный момент Украина активно готовится к зиме в условиях дефицита газа, однако сталкивается с нехваткой средств на его закупку, пишет «Страна.ua».