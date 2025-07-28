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14:16, 28 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Энергетик допустил поставку Азербайджаном российского газа на Украину

Аналитик ФНЭБ Юшков: Баку может начать поставлять Украине российский газ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вероятно, Азербайджан будет перекупать излишки газа, в том числе российского, и продавать их Украине, допустил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом энергетик сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Речь о том, что всю Украину будет снабжать Азербайджан, не идет. У Баку есть долгосрочные контракты: в Италию — восемь миллиардов кубов, в Болгарию и Грецию — по одному миллиарду кубов и шесть кубов в Турцию. Эти объемы были заложены в расширение месторождений проекта "Шах Дениз-2". Этот газ поставляется в Европу по новой системе газопроводов. На все это Азербайджан в свое время потратил больше 40 миллиардов долларов и до сих пор их не окупил», — сообщил Юшков.

Аналитик объяснил, что обсуждение поставки десяти миллиардов кубов азербайджанского газа на Украину — это фантастика. Потому что нужно будет строить дополнительные газопроводы и разработать новые месторождения, которые дадут такие объемы, а это маловероятно, добавил он.

«Азербайджан и раньше заявлял, что если кто-то хочет больше объем поставок, то он должен подписать долгосрочный контракт. А европейцы этого делать не хотят, потому что они от газа планируют отказываться. Поэтому для Украины это будет только небольшое подспорье», — заявил Юшков.

Возможно, [разговор] идет про излишки, которые Азербайджан периодически продает на европейском рынке. Может, Азербайджан просто будет перекупать какие-то излишки, которые формируются в Турции, например, и продавать Украине, в том числе и российский газ. Это может быть даже более вероятный сценарий

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Ранее стало известно, что Украина заключила первое соглашение об импорте азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору. Газ будет поставляться по маршруту через Болгарию и Румынию.

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