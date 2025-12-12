Реклама

13:21, 12 декабря 2025Мир

Путин встретился с Эрдоганом

Путин встретился с Эрдоганом в Ашхабаде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита в Ашхабад. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава России прибыл в столицу Туркменистана для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

24 ноября Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция готова вновь организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине. При этом он отметил, что российская сторона относится положительно к этой инициативе.

