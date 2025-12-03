Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Турция готова вновь организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине, российская сторона относится положительно к этой инициативе. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.
«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган продолжает контакты с европейскими лидерами и президентом [России Владимиром] Путиным. Турция вновь напомнила о том, что страна готова выступить в качестве непосредственного организатора переговоров по мирному урегулированию на Украине. Россия занимает положительную позицию по этому вопросу», — подчеркнул дипломат.
Фидан выразил надежду, что и украинская сторона также займет положительную позицию по данной инициативе.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Украина отказалась продолжать переговоры в стамбульском формате.