Турция заявила о готовности организовать переговоры по Украине

Глава МИД Фидан: Турция готова организовать мирные переговоры по Украине

Турция готова вновь организовать переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине, российская сторона относится положительно к этой инициативе. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган продолжает контакты с европейскими лидерами и президентом [России Владимиром] Путиным. Турция вновь напомнила о том, что страна готова выступить в качестве непосредственного организатора переговоров по мирному урегулированию на Украине. Россия занимает положительную позицию по этому вопросу», — подчеркнул дипломат.

Фидан выразил надежду, что и украинская сторона также займет положительную позицию по данной инициативе.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Украина отказалась продолжать переговоры в стамбульском формате.