В Кремле заявили об отказе Украины от продолжения переговоров

Ушаков: Украина отказалась продолжать переговоры в стамбульском формате

Украина отказалась продолжать переговоры в стамбульском формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Украинцы отказались на данный момент по крайней мере от предложения стамбульских раундов переговоров», — рассказал Ушаков.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина, спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны договорились временно не разглашать итоги беседы представителей двух стран.

Ушаков также рассказал, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Уиткофф на переговорах обсуждали членство Украины в НАТО. Он подчеркнул, что эта тема была одной из ключевых в повестке переговоров.