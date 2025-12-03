Реклама

Ушаков раскрыл обсуждение Путиным и Уиткоффом членства Украины в НАТО

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали членство Украины в НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обсуждали членство Украины в НАТО. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он подтвердил обсуждение этой темы на встрече Путина с представителями делегации из США. «Это один из ключевых вопросов, он обсуждался», — заявил Ушаков.

В ночь с 2 на 3 декабря прошла встреча Владимира Путина, Стива Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Кремле. Она длилась почти пять часов.

После ее завершения Ушаков заявил, что переговоры прошли продуктивно, добавив, что участники обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине. В частности, он уточнил, что Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

