Отказ Алиева посетить Санкт-Петербург объяснили

АЗЕРТАДЖ: Алиев пропустит саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного графика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом рассказали в администрации лидера республики, передает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — говорится в сообщении.

При этом агентство подчеркнуло, что официальный Баку регулярно участвует и придает большое значение мероприятиям СНГ и сотрудничеству в рамках объединения.

