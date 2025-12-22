Реклама

Бывший СССР
08:49, 22 декабря 2025

Отказ Алиева посетить Санкт-Петербург объяснили

АЗЕРТАДЖ: Алиев пропустит саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного графика
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге из-за плотного рабочего графика. Об этом рассказали в администрации лидера республики, передает государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ.

«Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика», — говорится в сообщении.

При этом агентство подчеркнуло, что официальный Баку регулярно участвует и придает большое значение мероприятиям СНГ и сотрудничеству в рамках объединения.

Ранее стало известно, что Азербайджан подписал договор о взаимопонимании по военным учениям с НАТО. Документ был подписан в Баку азербайджанской делегацией вместе с представителями альянса.

