Бывший СССР
16:55, 10 декабря 2025Бывший СССР

Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании

Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании по военным учениям
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетУчения НАТО:

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Азербайджан и Североатлантический альянс (НАТО) подписали договор о взаимопонимании по военным учениям. Об этом пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

Документ был подписан в Баку азербайджанской делегацией вместе с представителями альянса. Отмечается, что Азербайджан в сотрудничестве с мобильной учебной группой НАТО регулярно проводит тренинги по стандартам блока.

«Стороны выразили уверенность, что предстоящие учения углубят сотрудничество Азербайджана с НАТО и укрепят региональную безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее глава офиса Североатлантического альянса (НАТО) на Южном Кавказе Александр Винников прибыл в Азербайджан. Он провел встречу с помощником президента республики Ильхама Алиева Хикметом Гаджиевым по вопросам сотрудничества.

