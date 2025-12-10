Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании

Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании по военным учениям

Азербайджан и Североатлантический альянс (НАТО) подписали договор о взаимопонимании по военным учениям. Об этом пишет Minval Politika в своем Telegram-канале.

Документ был подписан в Баку азербайджанской делегацией вместе с представителями альянса. Отмечается, что Азербайджан в сотрудничестве с мобильной учебной группой НАТО регулярно проводит тренинги по стандартам блока.

«Стороны выразили уверенность, что предстоящие учения углубят сотрудничество Азербайджана с НАТО и укрепят региональную безопасность», — говорится в сообщении.

Ранее глава офиса Североатлантического альянса (НАТО) на Южном Кавказе Александр Винников прибыл в Азербайджан. Он провел встречу с помощником президента республики Ильхама Алиева Хикметом Гаджиевым по вопросам сотрудничества.