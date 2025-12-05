Глава офиса НАТО с русской фамилией прибыл в Азербайджан

Глава офиса НАТО на Южном Кавказе Александр Винников прибыл в Азербайджан

Глава офиса Североатлантического альянса (НАТО) на Южном Кавказе Александр Винников прибыл в Азербайджан. О визите чиновника объединения с русской фамилией пишет Minval в своем Telegram-канале.

Он провел встречу с помощником президента республики Ильхама Алиева Хикметом Гаджиевым. «Стороны обсудили развитие отношений между НАТО и Азербайджаном и вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении издания.

В ноябре Ильхам Алиев заявил, что армия Азербайджана приводится под стандарты НАТО. По его словам, Баку сотрудничает с Турцией в этом вопросе.

Ранее российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько рассказал «Ленте.ру» о перспективах нового НАТО на постсоветском пространстве, куда также входит и Азербайджан. По его словам, расширение военного сотрудничества между странами Организации тюркских государств (ОТГ) может привести к созданию военного блока на территории стран СНГ.