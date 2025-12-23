Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:48, 23 декабря 2025Силовые структуры

Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

Суд Москвы заочно арестовал Каспарова по делу об оправдании терроризма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по обвинению в призывах к террористической деятельности. Следствие подало соответствующее ходатайство 22 декабря. Максимальное наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

Каких-либо подробностей обвинения в суде не привели. Шахматист находится в международном розыске.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР, а также чемпионом России. Он покинул Россию в июне 2013 года.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сразу несколько иноагентов попали под дело о попытке насильственного захвата власти

Главным фигурантом значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого также обвиняют в организации террористического сообщества. Предпринимателя называют одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), появившегося после начала специальной военной операции.

В ФСБ пояснили, что до конца апреля 2023 года в уставном документе созданной Ходорковским организации «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». В Европе же ее участники позиционируют себя как «альтернативу органам власти Российской Федерации».

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Каспарова уличили в причастности к торговле оружием

В июне сообщалось, что бывший советский шахматист оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Bloomberg писал, что гроссмейстер причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для насильственной смены власти в африканской стране. По информации издания, он свел южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит, итогом встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, а также зенитные ракетные комплексы.

Каспаров между тем заявил о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота. «Моя репутация и мои принципы очевидны и остаются неизменными. Я посвятил значительную часть жизни борьбе за гражданские права и продвижению демократии по всему миру», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

    Начата проверка после видео с перевозкой детей в курьерских сумках в Подмосковье

    Названо число контратак ВСУ у Гуляйполя

    Раскрыта причина развития одного из самых опасных видов рака

    Стоматологи предупредили о резком росте цен на услуги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok