Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

Суд Москвы заочно арестовал Каспарова по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан Минюстом иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по обвинению в призывах к террористической деятельности. Следствие подало соответствующее ходатайство 22 декабря. Максимальное наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

Каких-либо подробностей обвинения в суде не привели. Шахматист находится в международном розыске.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам, заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом СССР, а также чемпионом России. Он покинул Россию в июне 2013 года.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сразу несколько иноагентов попали под дело о попытке насильственного захвата власти

Главным фигурантом значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого также обвиняют в организации террористического сообщества. Предпринимателя называют одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), появившегося после начала специальной военной операции.

В ФСБ пояснили, что до конца апреля 2023 года в уставном документе созданной Ходорковским организации «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». В Европе же ее участники позиционируют себя как «альтернативу органам власти Российской Федерации».

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Каспарова уличили в причастности к торговле оружием

В июне сообщалось, что бывший советский шахматист оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Bloomberg писал, что гроссмейстер причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для насильственной смены власти в африканской стране. По информации издания, он свел южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит, итогом встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, а также зенитные ракетные комплексы.

Каспаров между тем заявил о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота. «Моя репутация и мои принципы очевидны и остаются неизменными. Я посвятил значительную часть жизни борьбе за гражданские права и продвижению демократии по всему миру», — говорил он.