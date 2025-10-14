Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

ФСБ начала следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников

Сразу несколько иностранных агентов попали под уголовное дело о попытке насильственного захвата власти в России. Главным фигурантом значится экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которого также обвиняют в организации террористического сообщества.

Предпринимателя называют одним из инициаторов создания «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в России), появившегося после начала российской спецоперации. Сейчас в отношении него и его пособников ведутся следственные действия.

Михаил Ходорковский (признан Минюстом иностранным агентом) Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В деле более десяти фигурантов-иноагентов

Среди других фигурантов дела называются признанные в России иноагентами бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, политик Владимир Кара-Мурза (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-первый зампред Центробанка Сергей Алексашенко, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), политолог Екатерина Шульман, актер Артур Смольянинов (внесен в реестр террористов и экстремистов) и другие участники «Антивоенного комитета». Также в списках значатся некие неустановленные лица.

В ФСБ пояснили, что до конца апреля 2023 года в уставном документа созданной Ходорковским организации «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». В Европе же ее участники позиционируют себя как «альтернативу органам власти Российской Федерации».

Русской военной машине может противостоять лишь военная сила. Победить можно только силой. А санкции, переговоры и дипломатия не работают из заявлений Михаила Ходорковского на слетах «Антивоенного комитета»

Михаил Касьянов (признан Минюстом иностранным агентом) во время митинга Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Участников «Антивоенного комитета России» обвинят в финансировании украинских националистов

В ФСБ добавили, что бывший глава ЮКОСа и его пособники из числа «Антивоенного комитета России», которых на данный момент выявлено 22 человека, обвиняются, в частности, в финансировании украинских военизированных националистических подразделений, которые на территории РФ признаны террористическими. Кроме того, их подозревают в том, что они набирают туда боевиков для последующего силового захвата власти в России.

По статье 278 («Насильственный захват власти») в России грозит до 20 лет лишения свободы. По статье об организации террористического сообщества предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения, а по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») — до 15 лет тюрьмы

В российском ведомстве подчеркнули, что все они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны.