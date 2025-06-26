Гарри Каспарова уличили в причастности к торговле оружием и попытке госпереворота. Что ответил гроссмейстер?

Bloomberg: Каспаров причастен к попытке госпереворота в Южном Судане

Бывший советский шахматист Гарри Каспаров (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, признан Минюстом иноагентом) оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане. Об этом пишет Bloomberg.

Выяснилось, что гроссмейстер причастен к покупке оружия, которое должно было использоваться для насильственной смены власти в африканской стране. По информации издания, он свел южносуданского оппозиционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит, соучредителем торговой компании Jane Street Робертом Граниери, итогом встречи стало выделение семи миллионов долларов на автоматы Калашникова, гранаты, а также зенитные ракетные комплексы Stinger.

Журналисты попросили Каспарова прокомментировать эти сведения. В ответ он заявил о своей непричастности к попытке вооруженного госпереворота.

Моя репутация и мои принципы очевидны и остаются неизменными. Я посвятил значительную часть жизни борьбе за гражданские права и продвижению демократии по всему миру Гарри Каспаров шахматист

Представитель мультимиллионера подтвердил изданию, что его клиент действительно поделился деньгами, но был обманут. «Граньери — давний сторонник прав человека. Однако в этом случае человек, которого Роберт считал правозащитником, обманул его и лгал о своих истинных намерениях», — отметил его адвокат.

Профессиональный оппозиционер успел купить оружие

Аджак переехал в США в 1990-х годах как «потерянный ребенок Судана» — один из подростков из этнических групп нуэр и динка, которые осиротели во время гражданской войны. В Америке он получил образование в Гарвардской школе имени Кеннеди и вернулся на родину в качестве экономиста Всемирного банка.

После обретения Южным Суданом независимости Аджак стал оппозиционером. Он выражал недовольство действиями избранного президента Салвы Киира. В 2013 году тот обвинил вице-президента в попытке захватить власть и арестовал ключевых революционеров. После нескольких лет заключения Аджак попросил в США политического убежища, не отказавшись от идеи поучаствовать в смене власти на родине.

В октябре 2023 года Госдепартамент сообщил Аджаку, что Вашингтон не будет спонсировать план недемократической смены южносуданского режима. После этого у оппозиционера и возникла мысль попросить деньги у частного капитала. Выманив миллионы у Граниери, уже через несколько недель он вместе с соотечетсвенником Абрахамом Кичем приехали к тайнику с оружием на одном из складов в Финиксе (штат Аризона), и вскоре их арестовали. При этом отмечается, что к Каспарову у следствия претензий не возникло.

Каспаров прошел путь от иноагента до террориста

Министерство юстиции России в 2022 году внесло шахматиста и политика Гарри Каспарова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В сведениях об иностранных источниках финансирования были указаны Украина и организация «Human Rights Foundation» (организация признана нежелательной в РФ).

В марте 2024 года Каспаров пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он оказался в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Российское законодательство предусматривает санкции в отношении этих граждан и организаций — банки обязаны заморозить их средства и приостановить обслуживание.

24 апреля 2024 года в Коми суд заочно арестовал Гарри Каспарова. Он обвиняется в создании террористического общества, в его руководстве, финансировании террористической деятельности и в ее публичном оправдании.

Сейчас Каспаров проживает в США.