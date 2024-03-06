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16:38, 6 марта 2024Силовые структуры

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга пополнился Каспаровым

Росфинмониторинг внес Каспарова в список террористов и экстремистов
Гарри Каспаров

Гарри Каспаров. Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Шахматиста и политика Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) пополнил перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает сайт Росфинмониторинга.

Он оказался в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Российское законодательство предусматривает санкции в отношении этих граждан и организаций — банки обязаны заморозить их средства и приостановить обслуживание.

20 мая 2022 года Министерство юстиции России внесло Каспарова в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В ведомстве установили, что он занимается политической деятельностью, при этом иностранным источником названа Украина и «Human Rights Foundation».

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      Любовь Ширижик
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