В России арестовали Гарри Каспарова

В Москве заочно арестовали Гарри Каспарова по делу об оправдании терроризма

В Москве арестовали Гарри Каспарова (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца с момента его задержания в России или экстрадиции на территорию страны.

Каспарову заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.

Бывший чемпион мира по шахматам неоднократно привлекался в России к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что Гарри Каспарова потребовали арестовать.