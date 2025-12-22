Гарри Каспарова потребовали арестовать в России

Следствие попросило суд в Москве заочно арестовать Гарри Каспарова

Следствие просит заочно избрать меру пресечения бывшему шахматисту Гарри Каспарову (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Каспарову заочно предъявлено обвинение в публичных призывах и оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.

Бывший шахматист неоднократно привлекался в России к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах.

Ранее сообщалось, что Каспаров оказался замешан в подготовке госпереворота в Южном Судане.