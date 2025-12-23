В ЕС анонсировали введение санкций против Белоруссии из-за шаров

Глава МИД Литвы: ЕС могут ввести санкции против Белоруссии по новым критериям

Европейский союз (ЕС) могут ввести санкции против Белоруссии по новым критериям, принятым Советом ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT.

«Следующий этап — индивидуальные санкции против лиц, которые организуют эту деятельность, способствуют ей или создают условия для ее осуществления, то есть запуску шаров против Литвы...» — заявил дипломат.

По его словам, запуск контрабандистами шаров нарушает мирную жизнь Литвы и секторальные санкции. Будрис отмечает, что индивидуальные санкции займут определенное время.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писало, что приближенные к президенту США Дональду Трампу тогда сказали, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран. В частности, одним из инструментов политики является сделка по освобождению политических заключенных в Белоруссии в обмен на смягчение санкционного давления.