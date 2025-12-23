Реклама

14:22, 23 декабря 2025

В ЕС анонсировали введение санкций против Белоруссии из-за шаров

Глава МИД Литвы: ЕС могут ввести санкции против Белоруссии по новым критериям
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Европейский союз (ЕС) могут ввести санкции против Белоруссии по новым критериям, принятым Советом ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил глава МИД Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT.

«Следующий этап — индивидуальные санкции против лиц, которые организуют эту деятельность, способствуют ей или создают условия для ее осуществления, то есть запуску шаров против Литвы...» — заявил дипломат.

По его словам, запуск контрабандистами шаров нарушает мирную жизнь Литвы и секторальные санкции. Будрис отмечает, что индивидуальные санкции займут определенное время.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в американской администрации писало, что приближенные к президенту США Дональду Трампу тогда сказали, что нынешний этап отношений Вашингтона и Минска является частью «более широкой стратегии» по геополитическому сближению двух стран. В частности, одним из инструментов политики является сделка по освобождению политических заключенных в Белоруссии в обмен на смягчение санкционного давления.

