В России оценили планы Трампа по созданию «золотого» флота

Дандыкин о планах Трампа создать золотой флот: Век судостроения США уже позади

О планах американского президента Дональда Трампа создать принципиально новый военный флот, который уже успели прозвать «золотым», в беседе с газетой «Взгляд» высказался военный эксперт Василий Дандыкин.

Он посчитал, что век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, уже позади, и глава государства может столкнуться с рядом проблем. По мнению специалиста, главная из них заключается в возможностях промышленности.

Дандыкин полагает, что корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, однако есть нюанс — водоизмещение у корабля заявлено 30-40 тысяч тонн (тогда как у линкора USS Missouri («Миссури») оно составляет 57 тысяч тонн). «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», — порассуждал он.

Спикер также предположил, что на новых кораблях будут размещать беспилотники (надводные, подводные и воздушные), однако прогнозировать сроки их строительства сложно. По мнению Дандыкина, в анонсированный срок в 2-3 года США вряд ли удастся закончить эти работы. Он также посчитал, что такие громкие заявление Трампа, скорее всего, связаны с успехами России и Китая «в кораблестроении и не только», напомнив, что ранее Вооруженные силы РФ провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

О планах Трампа по созданию «золотого» флота стало известно в конце октября. Уточнялось, что новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы.

