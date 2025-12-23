Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 23 декабря 2025Наука и техника

В России оценили планы Трампа по созданию «золотого» флота

Дандыкин о планах Трампа создать золотой флот: Век судостроения США уже позади
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

О планах американского президента Дональда Трампа создать принципиально новый военный флот, который уже успели прозвать «золотым», в беседе с газетой «Взгляд» высказался военный эксперт Василий Дандыкин.

Он посчитал, что век американского судостроения, когда США создавали десятками эсминцы и крейсера, уже позади, и глава государства может столкнуться с рядом проблем. По мнению специалиста, главная из них заключается в возможностях промышленности.

Дандыкин полагает, что корабли класса «Трамп» в целом можно назвать линкорами, однако есть нюанс — водоизмещение у корабля заявлено 30-40 тысяч тонн (тогда как у линкора USS Missouri («Миссури») оно составляет 57 тысяч тонн). «В результате, вероятно, выйдет атомный крейсер, какие у американцев уже были и есть», — порассуждал он.

Спикер также предположил, что на новых кораблях будут размещать беспилотники (надводные, подводные и воздушные), однако прогнозировать сроки их строительства сложно. По мнению Дандыкина, в анонсированный срок в 2-3 года США вряд ли удастся закончить эти работы. Он также посчитал, что такие громкие заявление Трампа, скорее всего, связаны с успехами России и Китая «в кораблестроении и не только», напомнив, что ранее Вооруженные силы РФ провели испытания подводного аппарата «Посейдон».

О планах Трампа по созданию «золотого» флота стало известно в конце октября. Уточнялось, что новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Раскрыт новый запрет для «простых смертных» в России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Шансы Зеленского и Залужного победить на президентских выборах сравнили

    Израиль оценил способность С-500 обнаруживать F-35

    Подозреваемую в совращении школьников российскую учительницу могут выпустить из СИЗО

    На Западе рассказали о рухнувших иллюзиях лидеров ЕС в отношении Трампа

    Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2026 году

    Казахстан добился разблокировки в Euroclear части «российских» средств

    Россиянкам назвали самые модные образы для свиданий на улице в мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok